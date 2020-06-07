СМИ узнали о возможном возобновлении полетов из России с 15 июля
Росавиация предложит Роспотребнадзору возобновить полеты из России за рубеж с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. По его словам, речь идет о возобновлении авиасообщения с 15 странами, список стран ведомства определят совместно.
Возможное возобновление авиасообщения с 15 июля с 15 странами подтвердил источник РБК в одной из крупных авиакомпаний. Сразу несколько крупных перевозчиков сейчас прорабатывают механизмы возобновления международных рейсов, рассказал источник «Интерфакса», добавив, что первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.
Из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов, в конце марта. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта на 5 мая, количество рейсов в апреле – мае 2020 г. снизилось на 90% по сравнению с апрелем – маем 2019 г.