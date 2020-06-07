СМИ узнали о возможном возобновлении полетов из России с 15 июля

Возможное возобновление авиасообщения с 15 июля с 15 странами подтвердил источник РБК в одной из крупных авиакомпаний. Сразу несколько крупных перевозчиков сейчас прорабатывают механизмы возобновления международных рейсов, рассказал источник «Интерфакса», добавив, что первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.