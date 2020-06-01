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Какими станут авиаперевозки после кризиса

Пассажирам придется мириться с высокими ценами и иным качеством сервиса
Юрий Спекторов Олег Зуев
Umit Bektas / Reuters

Количество рейсов в апреле – мае 2020 г. снизилось на 90% по сравнению с апрелем – маем 2019 г., регулярное сообщение между странами приостановлено, аэропорты превратились в гигантские парковки – более половины мирового авиапарка простаивает «на бетоне» (данные IATA на 5 мая 2020 г.). Летний сезон, который дает возможность многим авиакомпаниям пережить зиму и получить основную выручку, по сути, уже потерян.

Можно надеяться на отложенный спрос, но придется учитывать, что у пассажиров будут новые требования и новые ожидания. Во-первых, люди всерьез опасаются за здоровье. Во-вторых, и у частных, и у корпоративных потребителей снизились доходы. В-третьих, рекомендации государственных органов по части социального дистанцирования накладывают ограничения на привычный режим полетов. (В середине мая Росавиация также подготовила проект поэтапного выхода из режима ограничений.) Некоторые предложения госорганов снимут часть проблем с авиакомпаний: можно будет отказать в посадке пассажирам с симптомами заболевания. Другие меры увеличат стоимость перелета, время прохождения предполетных процедур и могут существенно повлиять на клиентский опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных