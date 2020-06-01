Какими станут авиаперевозки после кризиса

Можно надеяться на отложенный спрос, но придется учитывать, что у пассажиров будут новые требования и новые ожидания. Во-первых, люди всерьез опасаются за здоровье. Во-вторых, и у частных, и у корпоративных потребителей снизились доходы. В-третьих, рекомендации государственных органов по части социального дистанцирования накладывают ограничения на привычный режим полетов. (В середине мая Росавиация также подготовила проект поэтапного выхода из режима ограничений.) Некоторые предложения госорганов снимут часть проблем с авиакомпаний: можно будет отказать в посадке пассажирам с симптомами заболевания. Другие меры увеличат стоимость перелета, время прохождения предполетных процедур и могут существенно повлиять на клиентский опыт.