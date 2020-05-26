«Аэрофлот» начал оформлять ваучеры за неиспользованные авиабилеты
«Аэрофлот» в тестовом режиме начал оформлять ваучеры в электронном виде для пассажиров, которые не смогли воспользоваться оплаченными авиабилетами из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. По ее словам, для получения электронного ваучера необходимо на сайте перевозчика заполнить специальную анкету, указав номер неиспользованного билета, номер телефона и адрес электронной почты.
Номинал электронного ваучера, так же как и номинал бумажного аналога, равняется сумме оплаченной провозной платы.
При покупке билетов с использованием ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества. Например, в случае отмены рейса при оплате с использованием ваучера пассажиру предоставляется разово 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет, а для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» — 25%-ная скидка.
В апреле «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы. Компания предложила пассажирам получить сертификат (ваучер) на будущий перелет. Однако ранее оформить его можно было только в офисе или представительстве «Аэрофлота». Авиакомпания имеет офисы и кассы продаж только в 62 российских городах и 56 странах. Ранее возможности оформить ваучер онлайн не было.