«Аэрофлот» начал оформлять ваучеры за неиспользованные авиабилеты

В апреле «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы. Компания предложила пассажирам получить сертификат (ваучер) на будущий перелет. Однако ранее оформить его можно было только в офисе или представительстве «Аэрофлота». Авиакомпания имеет офисы и кассы продаж только в 62 российских городах и 56 странах. Ранее возможности оформить ваучер онлайн не было.