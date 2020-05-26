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«Аэрофлот» начал оформлять ваучеры за неиспользованные авиабилеты

Ведомости

«Аэрофлот» в тестовом режиме начал оформлять ваучеры в электронном виде для пассажиров, которые не смогли воспользоваться оплаченными авиабилетами из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. По ее словам, для получения электронного ваучера необходимо на сайте перевозчика заполнить специальную анкету, указав номер неиспользованного билета, номер телефона и адрес электронной почты.

Номинал электронного ваучера, так же как и номинал бумажного аналога, равняется сумме оплаченной провозной платы.

При покупке билетов с использованием ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества. Например, в случае отмены рейса при оплате с использованием ваучера пассажиру предоставляется разово 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет, а для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» — 25%-ная скидка.

В апреле «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы. Компания предложила пассажирам получить сертификат (ваучер) на будущий перелет. Однако ранее оформить его можно было только в офисе или представительстве «Аэрофлота». Авиакомпания имеет офисы и кассы продаж только в 62 российских городах и 56 странах. Ранее возможности оформить ваучер онлайн не было.

Ранее по теме: «Аэрофлот» выдаст ваучеры за отмененные рейсы только в своих офисах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных