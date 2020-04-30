«Аэрофлот» выдаст ваучеры за отмененные рейсы только в своих офисах

За отмененный рейс «Аэрофлот» будет возвращать ваучером полную стоимость и предоставлять скидку в 15% от тарифа на последующий перелет, оплачиваемый ваучером, говорит представитель «Аэрофлота». Если билет был куплен по тарифу «Максимум», то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером. «Максимум» самый дорогой тариф эконом-класса «Аэрофлота». Он возвратный, билеты по нему стоят примерно вдвое дороже, чем по самому доступному невозвратному безбагажному тарифу «Лайт», следует из информации на сайте перевозчика. S7 при возврате средств ваучерами добавляет пассажиру 10% стоимости отмененного рейса, а не будущего рейса, как «Аэрофлот». Возврат деньгами также возможен, но только через колл-центр, а так как все заявки обрабатываются вручную, это может занять длительное время, сообщала S7.