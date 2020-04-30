«Аэрофлот» выдаст ваучеры за отмененные рейсы только в своих офисах

«Аэрофлот» выдаст ваучеры за отмененные рейсы только в своих офисахОни есть далеко не во всех российских регионах
«Аэрофлот» в апреле перестал возвращать деньги за отмененные рейсы. Компания предлагает получить сертификат (ваучер) на будущий перелет, сообщила пресс-служба перевозчика. Но оформить его можно будет только в офисе или представительстве «Аэрофлота». У компании есть офисы и кассы продаж всего в 62 городах России, а также в 56 других странах. «Аэрофлот» из Москвы летает в 56 российских городов.
«Ведомости» ожидают комментарии пресс-службы «Аэрофлота», почему ваучеры будут выдаваться именно в офисах компании, а не оформляться на сайте перевозчика и будет ли со временем доступен электронный возврат .
По действующему законодательству за отмененные рейсы авиакомпании должны возвращать деньги за билеты в полном объеме, констатирует председатель общественной организации по защите прав потребителей «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Возврат ваучером возможен только с согласия клиента. Требование физического присутствия для оформления ваучера Янков объясняет только тем, что «перевозчик не хочет возвращать ни деньги, ни ваучеры». Визит в офис «Аэрофлота» будет затруднен многим категориям пассажиров, например престарелым или инвалидам, добавляет эксперт.
У зарубежных авиакомпаний есть разные варианты решения проблем. Например, третий по величине лоукостер в Европе – венгерский Wizz Air своим пассажирам предлагал или вернуть деньги на карту, или предоставить в электронном кабинете ваучер с премией к цене билета 20%.
Оформление ваучеров «Аэрофлот» хочет начать после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая, сообщила авиакомпания. Президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. Ваучеры будут оформляться только за билеты, купленные до 1 мая. При этом вылет по этим билетам должен быть намечен для российских рейсов после 18 марта, для международных рейсов – после 5 марта и после 18 февраля – для рейсов в Китай.
В конце марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Также во второй половине марта резко стал падать спрос и на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с 2019 г. в 20 раз, хотя никаких формальных запретов на перелеты по России нет. «Аэрофлот» сейчас выполняет в сутки 50–80 рейсов вместо докризисных 800, говорил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».
Первым в России о компенсации только в виде ваучеров на будущий перелет заявил лоукостер «Победа» еще 27 марта. В апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». Система бронирования «Аэрофлота» с 6 апреля перестала оформлять возврат средств агентам за проданные билеты, сообщала Ассоциация туроператоров России. Также в начале апреля компания Amadeus, крупнейший в мире провайдер систем бронирования, в письме агентам сообщила об авиакомпаниях, которые закрыли возможность возврата средств за отмененные рейсы. В этом списке из российских перевозчиков были «Аэрофлот», S7, Nordwind.
За отмененный рейс «Аэрофлот» будет возвращать ваучером полную стоимость и предоставлять скидку в 15% от тарифа на последующий перелет, оплачиваемый ваучером, говорит представитель «Аэрофлота». Если билет был куплен по тарифу «Максимум», то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером. «Максимум» самый дорогой тариф эконом-класса «Аэрофлота». Он возвратный, билеты по нему стоят примерно вдвое дороже, чем по самому доступному невозвратному безбагажному тарифу «Лайт», следует из информации на сайте перевозчика. S7 при возврате средств ваучерами добавляет пассажиру 10% стоимости отмененного рейса, а не будущего рейса, как «Аэрофлот». Возврат деньгами также возможен, но только через колл-центр, а так как все заявки обрабатываются вручную, это может занять длительное время, сообщала S7.
«Аэрофлот» обещает компенсировать ваучером стоимость билетов, даже если рейс не был отменен, но пассажир сам решил не лететь из-за эпидемиологической ситуации.