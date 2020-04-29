«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

В конце марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Также во второй половине марта резко стал падать спрос и на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с 2019 г. в 20 раз, хотя никаких формальных запретов на перелеты по России нет. «Аэрофлот» сейчас выполняет в сутки 50—80 рейсов вместо докризисных 800, говорил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью «России 24». Савельев еще 13 апреля в письме президенту РСПП Александру Шохину сообщал, что поддерживает программу ваучеров как способ возврата средств, писал РБК.