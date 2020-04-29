«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсыПеревозчик обещает при этом крупные скидки на последующие перелеты
«Практически все авиакомпании оказались сейчас в одинаковых условиях: вынужденные отмены рейсов, огромное количество вынужденных и добровольных возвратов билетов при отсутствии входящего денежного потока. Положение авиакомпаний осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием парка, лизинговыми обязательствами, обеспечением безопасности и технического обслуживания», — рассказал «Ведомостям» представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
По его словам, авиакомпания пришла к необходимости «создания простого и удобного, кроме того, финансово привлекательного для пассажира инструмента — ваучера на будущий перелет на всю оплаченную сумму неиспользованной перевозки». Такой продукт сейчас разрабатывается, отметил он.
За отмененный рейс «Аэрофлот» будет возвращать ваучером полную стоимость билета плюс пассажир получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелет, оплачиваемый ваучером, продолжает Демин. Если билет был куплен по тарифу «Максимум», то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером. «Максимум» — самый дорогой тариф эконом-класса «Аэрофлота». Он возвратный, билеты по нему стоят примерно вдвое дороже, чем по самому доступному невозвратному, безбагажному, тарифу «Лайт», следует из информации на сайте перевозчика.
Программа ваучеров будет действовать для пассажиров даже выполняемых рейсов, которые из-за эпидемиологической ситуации побоятся лететь, добавил Демин. Если у таких пассажиров невозвратные билеты, то раньше они бы ничего не получили. Выдаваться ваучеры будут до конца 2020 г. и действовать три года.
В конце марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Также во второй половине марта резко стал падать спрос и на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с 2019 г. в 20 раз, хотя никаких формальных запретов на перелеты по России нет. «Аэрофлот» сейчас выполняет в сутки 50—80 рейсов вместо докризисных 800, говорил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью «России 24». Савельев еще 13 апреля в письме президенту РСПП Александру Шохину сообщал, что поддерживает программу ваучеров как способ возврата средств, писал РБК.
В случае отмены рейса авиакомпании должна полностью возвращать пассажирам деньги за билеты. Но российские перевозчики, как и многие иностранные, этого не делают.
Первым в России о компенсации средств только в виде ваучеров на будущий перелет заявил лоукостер «Победа» — еще 27 марта. В апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». Система бронирования «Аэрофлота» с 6 апреля перестала технически оформлять возврат средств агентам за проданные билеты, сообщала Ассоциация туроператоров России. Также в начале апреля компания Amadeus — крупнейший в мире провайдер систем бронирования в письме агентам сообщила об авиакомпаниях, которые закрыли возможность возврата средств за отмененные рейсы. В этом списке из российских перевозчиков были «Аэрофлот», S7, Nordwind.
«Мы получили много обращений о возврате и перебронировании от пассажиров, которые с пониманием относятся и сами предлагают возврат средств с помощью ваучеров», — говорит Демин.
S7 при возврате средства ваучерами добавляет к стоимости отмененного рейса 10%. Возврат деньгами также возможен, но только через колл-центр, а так как все заявки обрабатываются вручную, это может занять длительное время, сообщала компания. Utair также сообщает, что возможен возврат деньгами в течение 60 дней.
Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег на возврат, рассказывали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В начале апреля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова узаконить возврат средств за билеты в форс-мажорных ситуациях ваучерами. Тогда же IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) рекомендовала авиакомпаниям отказаться от возврата денег за отмененные рейсы и перейти к возврату в виде ваучеров.
«У авиакомпаний сейчас физически нет возможности возвращать деньги за отмененные рейсы, у них фактически остановились продажи. При этом именно на март — май приходится значительная часть продаж высокого летнего сезона. Ваучер на будущий перелет — это единственный способ компенсации, который могут предложить перевозчики», — говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.
«Победа» обещает, что если клиент не использует ваучер до 1 июня 2021 г., то средства вернутся ему на счет деньгами. Другие перевозчики не сообщают, когда могут вернуться к такому автоматическому возврату денег.