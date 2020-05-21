Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Росавиация и Роспотребнадзор представили указания по возвращению авиационной отрасли к работе во время спада заболеваемости коронавирусом. Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов. В частности, предлагается на первых этапах запретить находиться в аэропорту больше двух часов всем, кроме пассажиров с билетами, сопровождающих и сотрудников.
Правила предписывают соблюдать социальную дистанцию как среди пассажиров, так и среди сотрудников аэропорта. Посетителям планируется измерять температуру бесконтактными термометрами, а работа общепита (за исключением столовых для персонала) будет под запретом вплоть до последнего этапа. Пассажиры и сотрудники аэропорта должны будут носить маски и перчатки вплоть до полного снятия ограничений.
Ранее Росавиация подготовила проект указаний по снятию ограничений в самолетах. В частности, ведомство предлагало ввести масочный и перчаточных режим для пассажиров, запретить их доставать верхнюю одежду с полок и рассаживать их в шахматном порядке или с пустыми средними креслами. Эти правила в большинстве своем сохранились в финальных указаниях. Описывая рассадку в самолете, Росавиация предписывает соблюдать социальную дистанцию «с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта», конкретных схем рассадки в документе нет.