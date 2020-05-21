Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ранее Росавиация подготовила проект указаний по снятию ограничений в самолетах. В частности, ведомство предлагало ввести масочный и перчаточных режим для пассажиров, запретить их доставать верхнюю одежду с полок и рассаживать их в шахматном порядке или с пустыми средними креслами. Эти правила в большинстве своем сохранились в финальных указаниях. Описывая рассадку в самолете, Росавиация предписывает соблюдать социальную дистанцию «с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта», конкретных схем рассадки в документе нет.