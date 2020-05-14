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Росавиация предложила не пускать в самолет людей с высокой температурой

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Росавиация разработала проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости». Запреты будут сниматься в три этапа, на первых двух будет организовано измерение температуры перед полетом. Людей с температурой выше 37,5 градуса на первых двух этапах на борт пускать не будут, а те, кто прошли контроль, должны будут не снимать маски и перчатки в течение всего полета.

На первом этапе Росавиация предлагает рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанции. В самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать среднее кресло, по два в ряд – рассаживать пассажиров поочередно в шахматном порядке. Проект также подразумевает, что пассажирам будет запрещено ходить по салону и вызывать бортпроводника без крайней надобности. Верхнюю одежду нужно будет запаковывать в пластиковый пакет и убирать на полку, предлагают разработчики. Доставать ее в самолете будет запрещено.

В апреле Роспотребнадзор представил указания по снятию ограничений в парикмахерских и на предприятиях общественного питания. Ресторанам предлагается начать прием посетителей в обеденных залах с 5 столов по 1–2 посадочных места. В числе требований к парикмахерским Роспотребнадзор выдвигал наличие отдельных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента. 12 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил «Интерфаксу», что этот пункт на совещании с Роспотребнадзором назывался одним из самых нереалистичных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных