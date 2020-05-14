Росавиация предложила не пускать в самолет людей с высокой температурой
Росавиация разработала проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости». Запреты будут сниматься в три этапа, на первых двух будет организовано измерение температуры перед полетом. Людей с температурой выше 37,5 градуса на первых двух этапах на борт пускать не будут, а те, кто прошли контроль, должны будут не снимать маски и перчатки в течение всего полета.
На первом этапе Росавиация предлагает рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанции. В самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать среднее кресло, по два в ряд – рассаживать пассажиров поочередно в шахматном порядке. Проект также подразумевает, что пассажирам будет запрещено ходить по салону и вызывать бортпроводника без крайней надобности. Верхнюю одежду нужно будет запаковывать в пластиковый пакет и убирать на полку, предлагают разработчики. Доставать ее в самолете будет запрещено.
В апреле Роспотребнадзор представил указания по снятию ограничений в парикмахерских и на предприятиях общественного питания. Ресторанам предлагается начать прием посетителей в обеденных залах с 5 столов по 1–2 посадочных места. В числе требований к парикмахерским Роспотребнадзор выдвигал наличие отдельных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента. 12 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил «Интерфаксу», что этот пункт на совещании с Роспотребнадзором назывался одним из самых нереалистичных.