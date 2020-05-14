Росавиация предложила не пускать в самолет людей с высокой температурой

На первом этапе Росавиация предлагает рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанции. В самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать среднее кресло, по два в ряд – рассаживать пассажиров поочередно в шахматном порядке. Проект также подразумевает, что пассажирам будет запрещено ходить по салону и вызывать бортпроводника без крайней надобности. Верхнюю одежду нужно будет запаковывать в пластиковый пакет и убирать на полку, предлагают разработчики. Доставать ее в самолете будет запрещено.