«Аэроэкспресс» в июне почти вдвое снизит стоимость билетов

В апреле «Аэроэкспресс» значительно сократил количество рейсов. В направлении «Домодедово» и «Шереметьево» интервалы в движении были увеличены с 30 минут до часа. В направлении «Внуково» осталось лишь шесть рейсов в день, тогда как до этого поезда ходили раз в час. Суммарное количество рейсов в одну сторону во все аэропорты упало в 2,5 раза – с 208 до 85 в сутки, пояснил представитель компании. А 21–31 мая поезда в «Шереметьево» не ходят совсем из-за закрытия подземного тоннеля между южным и северным терминальными комплексами. «Аэроэкспресс» прибывает в южный комплекс, а всех пассажиров аэропорт обслуживает в северном терминале В, связаны между собой они только тоннелем.