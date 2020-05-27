«Аэроэкспресс» в июне почти вдвое снизит стоимость билетов

«Аэроэкспресс» в июне почти вдвое снизит стоимость билетовПеревозки компании в апреле упали в 30 раз из-за коронавируса
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость проезда, рассказал «Ведомостям» представитель компании: билет класса «стандарт» в одну сторону будет стоить 300 руб., класса «бизнес» – 800 руб. Сейчас их цена составляет соответственно 500 и 1500 руб. Будут отменены тарифы «Парный» (900 руб. для двух человек в одну сторону эконом-классом) и «Группа» (1100 руб. для 3–4 человек).
Из-за падения спроса на перевозки упал и трафик «Аэроэкспресса»: в апреле компания перевезла в московские аэропорты всего 28 500 человек, это 3% от показателей апреля прошлого года. Перевозки всех российских авиакомпаний в апреле упали в 12,5 раза до 739 000 человек. Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» данные за апрель еще не раскрыли, но спрос на московские рейсы упал сильнее, чем на региональные, рассказывали сотрудники нескольких авиакомпаний.
«Аэроэкспресс» в 2019 г. перевез 12,2 млн человек, доля на рынке доставки пассажиров в московские аэропорты составила 12%.
«Мы пересмотрели ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку более доступной, а тарифы предельно простыми, – передала «Ведомостям» гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева. – Провели опрос и рассчитали стоимость, которая актуальна для пассажиров с учетом новой реальности. 300 руб. – это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси». Топ-менеджер уверяет, что «Аэроэкспресс» является самым безопасным трансфером в аэропорт. Компания тщательно выполняет все необходимые санитарные мероприятия и предписания: поезда трижды в день проходят дезинфекционную обработку, а воздух в поезде непрерывно обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп, у пассажиров есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в просторных вагонах.
Цены на перевозки в июне снизили все крупнейшие авиакомпании. Сначала лоукостер «Победа» резко увеличил количество билетов, продаваемых по минимальным ценам. Вслед за ней примерно вдвое опустили цены на московские рейсы «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Но пока оживления продаж нет, видимо, заметное восстановление начнется не раньше второй половины июня, рассказали сотрудники двух крупных авиакомпаний.
«Агрессивное снижение цен «Аэроэкспрессом» выглядит адекватным ответом на происходящее», – говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Покупательная способность населения упала, значительно подешевели услуги такси.
«Новый тариф – это антикризисный инструмент, – говорит Бисембаева. – Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой». Такой тариф целесообразно удерживать минимум до осени, возможно, с последующим ростом к концу года, считает Бурмистров.
В апреле «Аэроэкспресс» значительно сократил количество рейсов. В направлении «Домодедово» и «Шереметьево» интервалы в движении были увеличены с 30 минут до часа. В направлении «Внуково» осталось лишь шесть рейсов в день, тогда как до этого поезда ходили раз в час. Суммарное количество рейсов в одну сторону во все аэропорты упало в 2,5 раза – с 208 до 85 в сутки, пояснил представитель компании. А 21–31 мая поезда в «Шереметьево» не ходят совсем из-за закрытия подземного тоннеля между южным и северным терминальными комплексами. «Аэроэкспресс» прибывает в южный комплекс, а всех пассажиров аэропорт обслуживает в северном терминале В, связаны между собой они только тоннелем.
С 15 июня «Аэроэкспресс» рассчитывает восстановить график движения в полном объеме. Но окончательное решение будет зависеть от восстановления спроса, говорит представитель компании.