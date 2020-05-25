«Победа» обрушила цены на перелеты в июне

Цены пришлось снижать, так как «Победа» и другие остановившиеся авиакомпании возобновляют полеты и предлагают очень низкие цены, говорят сотрудники двух других крупных авиакомпаний. В июне возобновить прерванные в апреле пассажирские перевозки планирует группа Nordwind, в которую входят авиакомпании Nordwind и «Икар». Она будет летать из Москвы в крупные города, а также из большого количества регионов на курорты – в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик. Цены из Москвы на июнь у Nordwind ниже, чем у всех крупнейших конкурентов кроме «Победы». Чартерный перевозчик Azur Air в июне впервые начнет регулярные перевозки – в Сочи из Москвы и четырех других городов.