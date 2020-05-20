Что изменится для авиапассажиров из-за COVID-19

В аэропорту Канберры уже появились тепловизоры, измеряющие температуру пассажиров, пока они проходят досмотр. Лондонский «Хитроу» планирует протестировать эту технологию для проверки прибывающих пассажиров в одном из терминалов. Белый дом хочет, чтобы Управление транспортной безопасности США тоже измеряло температуру пассажиров в некоторых аэропортах, но решение еще не принято.