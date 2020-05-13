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ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

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Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний рассылают письма и обзванивают клиентов,планировавших перелеты в этом году, сказал Киричек. По его словам, они рассказывают клиентам авиакомпаний о новой услуге и предлагают купить ваучер. Если клиент отказывается и просит вернуть деньги, то мошенники обещают помочь урегулировать проблему за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой назвать данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код, который придет на телефон в СМС-сообщении от банка, рассказал Киричек. Он напомнил, что для получения ваучера в авиакомпанию первым должен обратиться пассажир.

По информации РБК, другие крупные банки либо еще не зафиксировали такой вид мошенничества, либо отказались об этом рассказывать.

Ранее российские авиакомпании начали предлагать клиентам оформить ваучер в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Первой в России (с 27 марта) такую услугу стала предлагать авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). Лоукостер сообщил, что средства за отмененный рейс будут начисляться на счет в личном кабинете, их можно будет использовать на покупку любых билетов до 1 июля 2021 г. После этой даты лоукостер обещает вернуть неиспользованные деньги.

Ранее по теме: «Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных