ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний рассылают письма и обзванивают клиентов,планировавших перелеты в этом году, сказал Киричек. По его словам, они рассказывают клиентам авиакомпаний о новой услуге и предлагают купить ваучер. Если клиент отказывается и просит вернуть деньги, то мошенники обещают помочь урегулировать проблему за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой назвать данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код, который придет на телефон в СМС-сообщении от банка, рассказал Киричек. Он напомнил, что для получения ваучера в авиакомпанию первым должен обратиться пассажир.
По информации РБК, другие крупные банки либо еще не зафиксировали такой вид мошенничества, либо отказались об этом рассказывать.
Ранее российские авиакомпании начали предлагать клиентам оформить ваучер в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса. Первой в России (с 27 марта) такую услугу стала предлагать авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота»). Лоукостер сообщил, что средства за отмененный рейс будут начисляться на счет в личном кабинете, их можно будет использовать на покупку любых билетов до 1 июля 2021 г. После этой даты лоукостер обещает вернуть неиспользованные деньги.