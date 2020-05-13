ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний рассылают письма и обзванивают клиентов,планировавших перелеты в этом году, сказал Киричек. По его словам, они рассказывают клиентам авиакомпаний о новой услуге и предлагают купить ваучер. Если клиент отказывается и просит вернуть деньги, то мошенники обещают помочь урегулировать проблему за вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой назвать данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код, который придет на телефон в СМС-сообщении от банка, рассказал Киричек. Он напомнил, что для получения ваучера в авиакомпанию первым должен обратиться пассажир.