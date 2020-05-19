Какая российская авиакомпания легче всех переживает кризис

Какая российская авиакомпания легче всех переживает кризисПеревозки «Азимута» в апреле упали втрое, тогда как в целом по отрасли – в 12 раз
В апреле авиакомпания «Азимут» перевезла 33 300 пассажиров, это 35% от показателей апреля 2019 г., говорится в предварительной справке Росавиации об итогах работы 20 крупнейших авиакомпаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Правильность содержащихся в нем данных подтвердил человек, близкий к ведомству.
«Азимут» снизил пассажиропоток в апреле меньше других российских авиакомпаний. Весь российский рынок сократился из-за эпидемии коронавируса в 12,5 раза до 771 200 пассажиров. «Аэрофлот» сократил перевозки в 20 раз до 147 700 человек и впервые в своей истории перестал быть лидером рынка. Обогнавшая его S7 снизила трафик в 5 раз до 213 900 человек. В апреле «Азимут» вышел на шестое место по пассажиропотоку, по итогам I квартала он был на 12-м месте.
«Азимут» – самая молодая пассажирская авиакомпания в России и единственная в мире, флот которой состоит исключительно из российских самолетов – 11 SSJ100 вместимостью 100–103 мест. Авиакомпания начала полеты в сентябре 2017 г. Специализируется на перевозках между региональными городами России, базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. По 37,5% «Азимута» контролируют председатель совета директоров и совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод, 25% – у правительства Ростовской области.
«Мы выполняем большое количество субсидируемых рейсов по соглашению с Росавиацией и региональными правительствами, – делится секретом относительного успеха Ванцев. – Регионы хотели сохранить маршрутную сеть, поэтому мы продолжили выполнять свои обязательства, почти не сокращали направления, хотя по согласованию с региональными властями снизили частотность».
Также «Азимут» – единственная крупная авиакомпания в России, которая, согласно данным flightradar24, не ставила суда на прикол. В группе «Аэрофлот», например, из 361 лайнера не летают 218, заявил в интервью телеканалу «Россия» вице-премьер Юрий Борисов. У S7 из 103 судов летает 41, причем в среднем раз в сутки вместо пяти, говорил в конце апреля в интервью «Коммерсанту» совладелец авиакомпании Владислав Филев.
«Все наши SSJ100 летают, но с меньшей интенсивностью. Если ранее налет каждого судна составлял около 250 часов в месяц, то в апреле снизился до 135 часов, – рассказал «Ведомостям» Удод. – Упала и загрузка рейсов: с докризисных 86% до 47% в апреле, в мае немного выросла – до 50%». В среднем по отрасли занятость кресел в апреле составила 38%, говорится в справке Росавиации.
«У нас соглашения о субсидировании рейсов с 18 регионами. Эта программа субсидий стала основным механизмом, который сдержал падение трафика и сдерживает рост цен», – продолжает Удод. По региональным программам субсидируется не пассажир, а рейс, поэтому субсидированные перелеты авиакомпании сохранили по максимуму несмотря на низкую загрузку, рассказывали «Ведомостям» сотрудники трех перевозчиков. Многие регионы ввели для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга обязательный 14-дневный карантин. Но для пассажиров из других субъектов таких требований почти нигде нет, поэтому спрос на региональные рейсы сократился не так сильно.
«Перевозки, конечно, сейчас убыточны, – признает Ванцев, – Но субсидии и правильный тип судна позволяют минимизировать потери». Он указывает, что SSJ100 лучше других моделей подходит для региональных перевозок. При использовании самых популярных в России самолетов Boeing 737 или Airbus 320 загрузка колебалась бы в пределах 25–30%, так как эти суда больше, чем SSJ100.
Не все с этим согласны. Филев, например, считает, что для региональных перевозок в России нужен еще меньший самолет на 75 кресел. S7 в 2018 г. даже подписала соглашение с производителем SSJ100 «Гражданскими самолетами «Сухого» о покупке 75 укороченных лайнеров SSJ100. Эту модель предстояло разработать, но в 2019 г. Минпромторг отказался от проекта, рассказывал Филев.
Поставки SSJ100 в последние годы падали, так как производитель пока не наладил систему поставки запчастей и при поломках эти лайнеры слишком долго простаивают. В среднем SSJ100 у российских авиакомпаний летают в 3 меньше, чем Boeing 737 и Airbus 320 (в 2018 г. соответственно 3,6 часа в сутки против 11 и 10).
Но «Азимут» за счет федеральной субсидии создал в аэропорту Ростова склад запчастей, первым стал арендовать двигатели взамен выбывающих из строя. Это позволило ему все годы работы быть лидером по налету на SSJ100. Плюс для авиакомпаний с парком из новейших российских судов сделано много послаблений: им можно начинать регулярные перевозки, имея только три судна (остальным – минимум восемь, что очень дорого), можно начинать полеты за рубеж, проработав менее трех лет внутри России. По лизингу SSJ100 субсидируется процентная ставка, а за каждый вновь получаемый самолет можно получить разовую федеральную субсидию в 139 млн руб. Эта сумма равноценна лизинговым платежам за год.
В 2019 г. «Азимут» вышел на безубыточность и на этот год были большие надежды, говорит Ванцев.
«У «Азимута» почти не было международных и московских рейсов, которые в первую очередь пострадали из-за эпидемии. Это и масштабное субсидирование региональных маршрутов позволило сохранить существенную часть трафика», – констатирует гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.