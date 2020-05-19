Какая российская авиакомпания легче всех переживает кризис

Но «Азимут» за счет федеральной субсидии создал в аэропорту Ростова склад запчастей, первым стал арендовать двигатели взамен выбывающих из строя. Это позволило ему все годы работы быть лидером по налету на SSJ100. Плюс для авиакомпаний с парком из новейших российских судов сделано много послаблений: им можно начинать регулярные перевозки, имея только три судна (остальным – минимум восемь, что очень дорого), можно начинать полеты за рубеж, проработав менее трех лет внутри России. По лизингу SSJ100 субсидируется процентная ставка, а за каждый вновь получаемый самолет можно получить разовую федеральную субсидию в 139 млн руб. Эта сумма равноценна лизинговым платежам за год.