Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Какая российская авиакомпания легче всех переживает кризис

Перевозки «Азимута» в апреле упали втрое, тогда как в целом по отрасли – в 12 раз
Александр Воробьев
«Азимут» чувствует себя лучше конкурентов благодаря региональным субсидиям, а также малому количеству московских и международных рейсов /Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле авиакомпания «Азимут» перевезла 33 300 пассажиров, это 35% от показателей апреля 2019 г., говорится в предварительной справке Росавиации об итогах работы 20 крупнейших авиакомпаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Правильность содержащихся в нем данных подтвердил человек, близкий к ведомству.

«Азимут» снизил пассажиропоток в апреле меньше других российских авиакомпаний. Весь российский рынок сократился из-за эпидемии коронавируса в 12,5 раза до 771 200 пассажиров. «Аэрофлот» сократил перевозки в 20 раз до 147 700 человек и впервые в своей истории перестал быть лидером рынка. Обогнавшая его S7 снизила трафик в 5 раз до 213 900 человек. В апреле «Азимут» вышел на шестое место по пассажиропотоку, по итогам I квартала он был на 12-м месте.

«Азимут» – самая молодая пассажирская авиакомпания в России и единственная в мире, флот которой состоит исключительно из российских самолетов – 11 SSJ100 вместимостью 100–103 мест. Авиакомпания начала полеты в сентябре 2017 г. Специализируется на перевозках между региональными городами России, базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. По 37,5% «Азимута» контролируют председатель совета директоров и совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод, 25% – у правительства Ростовской области.

«Мы выполняем большое количество субсидируемых рейсов по соглашению с Росавиацией и региональными правительствами, – делится секретом относительного успеха Ванцев. – Регионы хотели сохранить маршрутную сеть, поэтому мы продолжили выполнять свои обязательства, почти не сокращали направления, хотя по согласованию с региональными властями снизили частотность».

Также «Азимут» – единственная крупная авиакомпания в России, которая, согласно данным flightradar24, не ставила суда на прикол. В группе «Аэрофлот», например, из 361 лайнера не летают 218, заявил в интервью телеканалу «Россия» вице-премьер Юрий Борисов. У S7 из 103 судов летает 41, причем в среднем раз в сутки вместо пяти, говорил в конце апреля в интервью «Коммерсанту» совладелец авиакомпании Владислав Филев.

«Все наши SSJ100 летают, но с меньшей интенсивностью. Если ранее налет каждого судна составлял около 250 часов в месяц, то в апреле снизился до 135 часов, – рассказал «Ведомостям» Удод. – Упала и загрузка рейсов: с докризисных 86% до 47% в апреле, в мае немного выросла – до 50%». В среднем по отрасли занятость кресел в апреле составила 38%, говорится в справке Росавиации.

Налет российского самолета SSJ100 все еще в разы уступает иностранным судам

Хуже всего эксплуатирует суда «Аэрофлот», что не помешало ему заказать еще 100 самолетов

«У нас соглашения о субсидировании рейсов с 18 регионами. Эта программа субсидий стала основным механизмом, который сдержал падение трафика и сдерживает рост цен», – продолжает Удод. По региональным программам субсидируется не пассажир, а рейс, поэтому субсидированные перелеты авиакомпании сохранили по максимуму несмотря на низкую загрузку, рассказывали «Ведомостям» сотрудники трех перевозчиков. Многие регионы ввели для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга обязательный 14-дневный карантин. Но для пассажиров из других субъектов таких требований почти нигде нет, поэтому спрос на региональные рейсы сократился не так сильно.

«Перевозки, конечно, сейчас убыточны, – признает Ванцев, – Но субсидии и правильный тип судна позволяют минимизировать потери». Он указывает, что SSJ100 лучше других моделей подходит для региональных перевозок. При использовании самых популярных в России самолетов Boeing 737 или Airbus 320 загрузка колебалась бы в пределах 25–30%, так как эти суда больше, чем SSJ100.

Не все с этим согласны. Филев, например, считает, что для региональных перевозок в России нужен еще меньший самолет на 75 кресел. S7 в 2018 г. даже подписала соглашение с производителем SSJ100 «Гражданскими самолетами «Сухого» о покупке 75 укороченных лайнеров SSJ100. Эту модель предстояло разработать, но в 2019 г. Минпромторг отказался от проекта, рассказывал Филев.

Поставки SSJ100 в последние годы падали, так как производитель пока не наладил систему поставки запчастей и при поломках эти лайнеры слишком долго простаивают. В среднем SSJ100 у российских авиакомпаний летают в 3 меньше, чем Boeing 737 и Airbus 320 (в 2018 г. соответственно 3,6 часа в сутки против 11 и 10).

Но «Азимут» за счет федеральной субсидии создал в аэропорту Ростова склад запчастей, первым стал арендовать двигатели взамен выбывающих из строя. Это позволило ему все годы работы быть лидером по налету на SSJ100. Плюс для авиакомпаний с парком из новейших российских судов сделано много послаблений: им можно начинать регулярные перевозки, имея только три судна (остальным – минимум восемь, что очень дорого), можно начинать полеты за рубеж, проработав менее трех лет внутри России. По лизингу SSJ100 субсидируется процентная ставка, а за каждый вновь получаемый самолет можно получить разовую федеральную субсидию в 139 млн руб. Эта сумма равноценна лизинговым платежам за год.

В 2019 г. «Азимут» вышел на безубыточность и на этот год были большие надежды, говорит Ванцев.

«У «Азимута» почти не было международных и московских рейсов, которые в первую очередь пострадали из-за эпидемии. Это и масштабное субсидирование региональных маршрутов позволило сохранить существенную часть трафика», – констатирует гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных