Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Перелеты по России формально никак не ограничены. Но из-за падения спроса, в том числе по причине возможного попадания пассажиров в карантин, российские авиакомпании сократили в апреле перевозки в 12,5 раза по сравнению с апрелем 2019 г. – до 771 200 человек. Перелеты за рубеж запрещены правительством с конца марта. «Аэрофлот» впервые в истории уступил первенство по количеству пассажиров, перевезя в апреле 147 700 человек. Его обошла S7 Airlines с трафиком в 213 900 человек, так как летает не только из Москвы, имеет несколько десятков маршрутов из Новосибирска. «Аэрофлот» летает только из Москвы, его трафик в апреле сократился в 20 раз, у S7 – в пять раз.