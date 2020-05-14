Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионахСпрос на перелеты из Москвы минимален из-за введенных регионами мер
Владимир Путин 13 мая провел совещание, посвященное поддержке авиапрома и авиаперевозок. В нем приняли участие вице-премьеры, федеральные министры, руководители госкорпорации «Ростех» и входящих в нее авиапромышленных холдингов, а также топ-менеджеры нескольких авиакомпаний.
Опубликованная Кремлем стенограмма совещания включает в себя лишь вступительное слово президента и доклад вице-премьера Юрия Борисова, остальные доклады остались за кадром. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
Авиакомпании, по словам Савельева, практически не могут летать из Москвы по России из-за угрозы карантина для пассажиров, рассказали два собеседника. Спрос на перелеты будет быстро восстанавливаться, если эти меры отменить, считают они.
Власти многих российских регионов в начале апреля ввели для прибывающих из Москвы обязательный 14-дневный карантин. После приезда или прилета необходимо две недели просидеть не выходя на улицу, по месту прописки, а если приезжий жилья не имеет, провести карантин придется в обсерваторах. В некоторых регионах в качестве обсерваторов используются гостиницы и санатории, проживание в которых придется оплатить за свой счет.
Централизованного списка таких регионов нет. По подсчетам «Медузы», подобные меры ввели 29 субъектов федерации. В 15 из них карантин обязателен также для прибывающих из Санкт-Петербурга, а еще в девяти – для приезжих из любого субъекта федерации в принципе. Карантин действует, в том числе, в летних курортных регионах – в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму. А также в ряде регионов, включающих крупнейшие города – Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфу, Нижний Новгород, Самару и Омск, подсчитала «Медуза». Тридцатым запретным регионом является Чечня, ее глава Рамзан Кадыров вообще закрыл границы республики. Это особый случай, несогласие с такими мерами, которые находятся в ведении только федеральных властей, высказывал премьер-министр Михаил Мишустин.
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника «Ведомостей». Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, добавляет один из собеседников.
Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался. В соответствии с указом президента решения о карантинных мерах входят в полномочия регионов, говорит представитель Роспотребнадзора. По итогам совещания будет составлен протокол и сформирован список поручений, просьба Савельева может туда войти, «Аэрофлот» будет за это биться, говорит человек, близкий к одному из участников совещания. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в конце апреля говорила, что регионы после 11 мая смогут начать ослаблять меры по борьбе с коронавирусом, но с одобрения ее ведомства.
Перелеты по России формально никак не ограничены. Но из-за падения спроса, в том числе по причине возможного попадания пассажиров в карантин, российские авиакомпании сократили в апреле перевозки в 12,5 раза по сравнению с апрелем 2019 г. – до 771 200 человек. Перелеты за рубеж запрещены правительством с конца марта. «Аэрофлот» впервые в истории уступил первенство по количеству пассажиров, перевезя в апреле 147 700 человек. Его обошла S7 Airlines с трафиком в 213 900 человек, так как летает не только из Москвы, имеет несколько десятков маршрутов из Новосибирска. «Аэрофлот» летает только из Москвы, его трафик в апреле сократился в 20 раз, у S7 – в пять раз.
«Отмена карантинных региональных мер – это фундаментальное условие для начала восстановления спроса. Сейчас никто в здравом уме не полетит в Сочи, Крым или Татарстан, зная, что придется 14 дней сидеть на карантине. С их отменой спрос будет расти», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. При этом против спроса будут работать повысившиеся психологические барьеры людей и обеднение в период эпидемии нескольких миллионов человек, в первую очередь представителей малого и среднего бизнеса, добавляет Рыбак.
В надежде на отмену карантина возобновить полеты с 1 июня планируют лоукостер «Победа», Nordwind и чартерный перевозчик Azur Air – все они остановились в марте или апреле из-за отсутствия спроса. Azur Air до кризиса возила туристов только за рубеж, в июне она впервые планирует полететь в Сочи (из пяти городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга), причем рейсы будут регулярными, с продажами билетов на сайте авиакомпании.