Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты

Значительно сократил количество рейсов в Краснодарский край и «Аэрофлот». 1 июня у авиакомпании из Москвы в Сочи запланировано пять рейсов, в последующие дни по три-четыре рейса, следует из информации на его сайте. Но еще в середине мая продажи велись на 10 ежедневных рейсов в июне. Аналогичная ситуация с другими курортами: в Анапу «Аэрофлот» будет летать трижды в сутки, хотя в середине мая велись продажи на пять ежедневных рейсов. В Геленджик осталось по одному ежедневному рейсу из трех. Остальные рейсы сокращены из-за нехватки спроса, пояснил человек, близкий к группе «Аэрофлот». Только в Симферополь компания сохранила все запланированные рейсы – по 12 в сутки.