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Авиаперевозчики попросили отменить ограничения по заполнению салонов

Ведомости

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросило правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов в условиях пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ». С таким письмом ассоциация обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху.

В письме авиаперевозчики назвали идею продавать билеты лишь на 50% посадочных мест «избыточной». По их прогнозам, это может привести к резкому росту цен и дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь внутри страны. Ассоциация также обратила внимание на уже принятые меры безопасности для пассажиров. Например, в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах установлены системы кондиционирования, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты. Кроме того, в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии, говорится в письме.

Ассоциация также обратила внимание на уже принятые меры безопасности для пассажиров. Например, в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах установлены системы кондиционирования, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты. Кроме того, в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии, говорится в письме.

При этом в Роспотребнадзоре настаивают на своих рекомендациях, объясняя это заботой о здоровье пассажиров и членов экипажа. В ведомстве уточнили, что правила могут скорректировать в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Ранее по теме: Что изменится для авиапассажиров из-за COVID-19

Ранее господин Дитрих высказывался против загрузки самолетов наполовину, так как тогда билеты будут стоить около 70 тыс. руб. Ссылаясь на авиакомпании он говорил, что необходимый уровень рентабельности обеспечивает 72–75-процентная загрузка самолета. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что с позицией министра согласен весь транспортный блок правительства, однако из-за пандемии решающим может быть позиция Роспотребнадзора.

Для профилактики распространения вируса авиакомпании по всему миру вводят ограничения для пассажиров. Например, Air France в начале мая объявила, что не будет пускать на борт пассажиров с температурой. Крупные авиакомпании США также обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, сообщала The Wall Street Journal. Специальные метод посадки на борт в условиях коронавируса использует авиакомпания S7: посадка проходит в несколько этапов. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, После – пассажиры с местами в первой половине салона.

Крупные авиакомпании США также обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, сообщала The Wall Street Journal. Специальные метод посадки на борт в условиях коронавируса использует авиакомпания S7: посадка проходит в несколько этапов. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, После – пассажиры с местами в первой половине салона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных