Авиаперевозчики попросили отменить ограничения по заполнению салонов

В письме авиаперевозчики назвали идею продавать билеты лишь на 50% посадочных мест «избыточной». По их прогнозам, это может привести к резкому росту цен и дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь внутри страны. Ассоциация также обратила внимание на уже принятые меры безопасности для пассажиров. Например, в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах установлены системы кондиционирования, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты. Кроме того, в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии, говорится в письме.