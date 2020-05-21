Авиаперевозчики попросили отменить ограничения по заполнению салонов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросило правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов в условиях пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ». С таким письмом ассоциация обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху.
В письме авиаперевозчики назвали идею продавать билеты лишь на 50% посадочных мест «избыточной». По их прогнозам, это может привести к резкому росту цен и дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь внутри страны. Ассоциация также обратила внимание на уже принятые меры безопасности для пассажиров. Например, в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах установлены системы кондиционирования, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты. Кроме того, в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии, говорится в письме.
Ассоциация также обратила внимание на уже принятые меры безопасности для пассажиров. Например, в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах установлены системы кондиционирования, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты. Кроме того, в апреле из-за падения спроса занятость кресел составила всего 37%, что позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии, говорится в письме.
При этом в Роспотребнадзоре настаивают на своих рекомендациях, объясняя это заботой о здоровье пассажиров и членов экипажа. В ведомстве уточнили, что правила могут скорректировать в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Ранее господин Дитрих высказывался против загрузки самолетов наполовину, так как тогда билеты будут стоить около 70 тыс. руб. Ссылаясь на авиакомпании он говорил, что необходимый уровень рентабельности обеспечивает 72–75-процентная загрузка самолета. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что с позицией министра согласен весь транспортный блок правительства, однако из-за пандемии решающим может быть позиция Роспотребнадзора.
Для профилактики распространения вируса авиакомпании по всему миру вводят ограничения для пассажиров. Например, Air France в начале мая объявила, что не будет пускать на борт пассажиров с температурой. Крупные авиакомпании США также обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, сообщала The Wall Street Journal. Специальные метод посадки на борт в условиях коронавируса использует авиакомпания S7: посадка проходит в несколько этапов. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, После – пассажиры с местами в первой половине салона.
Крупные авиакомпании США также обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, сообщала The Wall Street Journal. Специальные метод посадки на борт в условиях коронавируса использует авиакомпания S7: посадка проходит в несколько этапов. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, После – пассажиры с местами в первой половине салона.