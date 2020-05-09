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Air France не будет пускать на борт пассажиров с повышенной температурой

Ведомости

Air France объявила, что не будет пускать на борт пассажиров с температурой. Для обеспечения санитарной безопасности авиакомпания с 11 мая будет постепенно вводить систему контроля температуры перед вылетом для пассажиров всех своих рейсов, говорится в сообщении пресс-службы.

Для получения разрешения на полет температура должна быть в пределах 38 градусов. Пассажиры с температурой смогут поменять дату вылета бесплатно. Для соблюдения безопасности в период пандемии с 11 мая все пассажиры и экипаж также должны будут носить маски во время полета. Кроме того, на внутренних и коротких рейсах по Европе приостановят раздачу питания и напитков. На дальних рейсах предпочтение будет отдаваться продуктам, завернутым в пленку или в индивидуальную упаковку.

Измерять температуру у пассажиров ранее предложила Ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных