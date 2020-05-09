Air France не будет пускать на борт пассажиров с повышенной температурой

Для получения разрешения на полет температура должна быть в пределах 38 градусов. Пассажиры с температурой смогут поменять дату вылета бесплатно. Для соблюдения безопасности в период пандемии с 11 мая все пассажиры и экипаж также должны будут носить маски во время полета. Кроме того, на внутренних и коротких рейсах по Европе приостановят раздачу питания и напитков. На дальних рейсах предпочтение будет отдаваться продуктам, завернутым в пленку или в индивидуальную упаковку.