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В России выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших увеличилось до 476 658 человек
Ирина Чевтаева
Сергей Бобылев / ТАСС

За прошедшие сутки в России диагностировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, передает оперативный штаб. В 36,6% случаев заразившиеся коронавирусом не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших COVID-19 теперь составляет 476 658 человек. За сутки в России от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, скончались 112 пациентов. Всего с начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умер 5971 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 230 688 заболевших, за последние сутки ‒ 3957 человек. Сейчас продолжают лечение 239 999 человек.

Среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом лидирует Москва. В столице за прошедшие сутки число новых случаев COVID-19 выросло на 2001, общее число заразившихся увеличилось до 197 018 человек. Сегодня впервые с 23 апреля ежедневный прирост составил более 2000 новых случаев. За сутки в столице выздоровели 1633 человека, лечение продолжает 89 701 заболевший COVID-19, умер 51 пациент. С начала эпидемии всего в Москве скончались 2970 заболевших.

На втором месте среди российских регионов по числу заболевших COVID-19 – Подмосковье. C начала эпидемии в Московской области общее число заболевших держится вдвое меньше, чем в Москве, – 44 983 человек. Суточный прирост составил 751 новый случай. Всего в Подмосковье с диагнозом COVID-19 умерли 578 пациентов. Из общего числа заболевших лечиться продолжают 32 374 пациента, 12 031 человек выздоровел.

В топ-5 по числу заразившихся коронавирусом входят Санкт-Петербург (общее число заболевших ‒ 18 835, из них 392 скончались, суточный прирост составил 326 случаев), Нижегородская (12 442 заразившихся, из них 140 человек умерло, суточный прирост ‒ 305 человек) и Свердловская (всего 7668 заболевших, 43 скончавшихся, 249 новых случаев за сутки) области.

За последние сутки более 100 новых случаев заболевания выявлено в Ростовской области (общее число заболевших ‒ 6355), в Дагестане (5970, смертность более 5%), Красноярском крае (5460) и Тульской области (4734).

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 7,01 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу случаев заболевания находится на третьем месте, на первом месте ‒ США. В штатах коронавирус выявлен у более чем 1,94 млн человек. На втором месте рейтинга ‒ Бразилия (691 758 случаев заболевания). Всего в мире умерли более 402 800 пациентов с COVID-19, из них 110 514 смертей приходится на США, 40 625 – на Великобританию и 36 455 ‒ на Бразилию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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