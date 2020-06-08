В России выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусом

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 7,01 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу случаев заболевания находится на третьем месте, на первом месте ‒ США. В штатах коронавирус выявлен у более чем 1,94 млн человек. На втором месте рейтинга ‒ Бразилия (691 758 случаев заболевания). Всего в мире умерли более 402 800 пациентов с COVID-19, из них 110 514 смертей приходится на США, 40 625 – на Великобританию и 36 455 ‒ на Бразилию.