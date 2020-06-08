В России выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусомОбщее число заболевших увеличилось до 476 658 человек
За прошедшие сутки в России диагностировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, передает оперативный штаб. В 36,6% случаев заразившиеся коронавирусом не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших COVID-19 теперь составляет 476 658 человек. За сутки в России от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, скончались 112 пациентов. Всего с начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умер 5971 человек.
С начала эпидемии в России выздоровели 230 688 заболевших, за последние сутки ‒ 3957 человек. Сейчас продолжают лечение 239 999 человек.
Среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом лидирует Москва. В столице за прошедшие сутки число новых случаев COVID-19 выросло на 2001, общее число заразившихся увеличилось до 197 018 человек. Сегодня впервые с 23 апреля ежедневный прирост составил более 2000 новых случаев. За сутки в столице выздоровели 1633 человека, лечение продолжает 89 701 заболевший COVID-19, умер 51 пациент. С начала эпидемии всего в Москве скончались 2970 заболевших.
На втором месте среди российских регионов по числу заболевших COVID-19 – Подмосковье. C начала эпидемии в Московской области общее число заболевших держится вдвое меньше, чем в Москве, – 44 983 человек. Суточный прирост составил 751 новый случай. Всего в Подмосковье с диагнозом COVID-19 умерли 578 пациентов. Из общего числа заболевших лечиться продолжают 32 374 пациента, 12 031 человек выздоровел.
В топ-5 по числу заразившихся коронавирусом входят Санкт-Петербург (общее число заболевших ‒ 18 835, из них 392 скончались, суточный прирост составил 326 случаев), Нижегородская (12 442 заразившихся, из них 140 человек умерло, суточный прирост ‒ 305 человек) и Свердловская (всего 7668 заболевших, 43 скончавшихся, 249 новых случаев за сутки) области.
За последние сутки более 100 новых случаев заболевания выявлено в Ростовской области (общее число заболевших ‒ 6355), в Дагестане (5970, смертность более 5%), Красноярском крае (5460) и Тульской области (4734).
В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 7,01 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу случаев заболевания находится на третьем месте, на первом месте ‒ США. В штатах коронавирус выявлен у более чем 1,94 млн человек. На втором месте рейтинга ‒ Бразилия (691 758 случаев заболевания). Всего в мире умерли более 402 800 пациентов с COVID-19, из них 110 514 смертей приходится на США, 40 625 – на Великобританию и 36 455 ‒ на Бразилию.