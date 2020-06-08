Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 400 000 человек

Наибольшее число смертельных исходов приходится на США (более 110 тыс.), Великобритания (более 40,5 тыс.), Бразилию (более 36 тыс.). Больше всего случаев заражения — 1, 9 млн человек — выявлено в США, в Бразилии (свыше 672 тыс.), Россия (более 467 тыс.).