Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 400 000 человек
Число людей, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 400 000 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 0.30 мск, оно составило 401 367 смертей. Общее число зараженных в мире приближается к 7 млн человек и достигло 6 967 910.
Наибольшее число смертельных исходов приходится на США (более 110 тыс.), Великобритания (более 40,5 тыс.), Бразилию (более 36 тыс.). Больше всего случаев заражения — 1, 9 млн человек — выявлено в США, в Бразилии (свыше 672 тыс.), Россия (более 467 тыс.).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло, по данным на 7 июня, до 467 673 человек. Почти половина заразившихся (48,4%) уже выздоровели – 226 731 человек. Умерло чуть больше 1% инфицированных – 5859 заболевших.
Вспышка COVID-19 началась в конце прошлого года в Китае и охватила большинство стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.