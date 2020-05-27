Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июняС июня маску нужно носить при любом выходе на улицу
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, указ опубликован на сайте мэрии. Одновременно Собянин смягчил некоторые из ограничений, введенные из-за распространения коронавируса. С 1 июня открываются непродовольственные магазины, химчистки и мастерские, а также автосалоны.
С 1 июня ужесточается масочный режим. При любом выходе на улицу надо будет носить маску, в том числе при занятиях спортом, нужно будет носить маску. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно будет также использовать перчатки.
Эксперимент по разрешению прогулок в парках, о котором Собянин ранее говорил президенту Владимиру Путину, город проведет с 1 по 14 июня. Москвичи смогут покидать свои квартиры для прогулок и занятия спортом в соответствии с графиком, который будет опубликован на сайте правительства Москвы (mos.ru) и на «Яндексе». Для этого цифровой пропуск не понадобится, уточнил Собянин в своем блоге.
«Девять недель самоизоляции стали тяжелым испытанием, но не прошли даром. Тысячи спасенных жизней – родственников, друзей, соседей и коллег по работе, ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома»
Цифровой пропуск останется обязательным в тех случаях, когда для передвижения к месту прогулки необходимо использование транспорта – как личного, так и общественного. В этих случаях необходимо оформлять пропуск для передвижения «в иных целях». Цифровые пропуска, действующие до 31 мая, будут автоматически продлены до 14 июня.
Город будет контролировать соблюдение режима прогулок, говорит сотрудник мэрии. По его словам, будут проверять паспорт и постоянную/временную регистрацию жителя или договор аренды, а также соответствует ли расписанию день прогулки.
Граждане, проживающие не по регистрации, вправе осуществлять прогулки в соответствии с теми правилами, которые распространяются на место их пребывания по подтверждающему документу — например, по копии договора на аренду, уточнил источник, близкий к мэрии. Совместное совершение прогулок и занятие спортом допускается лишь для близких родственников (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры), супругов и фактически проживающих совместно. При этом при возникновении спорных ситуаций это родство необходимо подтвердить документально – в бумажном или электронном виде.
Занятия спортом официально будут разрешены всем жителям Москвы с 5 до 9 утра. При этом рекомендуется не отходить от дома дальше, чем на 2 км. Каждый житель города, в соответствии с графиком, сможет выходить на прогулку трижды в неделю: два раза – в будние дни и один раз – на выходных.
С 1 июня для посещения открываются все парки и зеленые территории Москвы, за исключением парка «Зарядье». При этом аттракционы и детские площадки в парках работать не будут. Послабления вводятся и для группы риска (граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания) – им также разрешено покидать дома с целью прогулок и занятий спортом.
С 1 июня возобновляется работа городской системы велопроката, которая до этого была доступна только волонтерам и курьерам. Пользователи проката при этом должны сами заботиться о дезинфекции велосипедов – протереть их дезинфекционными средствами или использовать перчатки. Возобновляется работа спортивных объектов для проведения тренировок (без участия зрителей) сборных команд и профессиональных спортивных клубов. Также начнут работать ярмарки выходного дня, а сотрудники архитектурных и проектных бюро смогут вернуться в офисы.
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять в парках и скверах по заранее определенному графику. Такие меры стоило бы ввести в тестовом режиме, график прогулок при этом смогут устанавливать сами жители домов, уточнил он. Путин поблагодарил Собянина о мерах, которые он предпринял по борьбе с коронавирусом, и попросил оказать кадровую помощь другим регионам.