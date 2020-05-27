Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Граждане, проживающие не по регистрации, вправе осуществлять прогулки в соответствии с теми правилами, которые распространяются на место их пребывания по подтверждающему документу — например, по копии договора на аренду, уточнил источник, близкий к мэрии. Совместное совершение прогулок и занятие спортом допускается лишь для близких родственников (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры), супругов и фактически проживающих совместно. При этом при возникновении спорных ситуаций это родство необходимо подтвердить документально – в бумажном или электронном виде.