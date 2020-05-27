Собянин заявил Путину о готовности к параду Победы
Москва полностью готова как к репетиции парада Победы, так и к его проведению, заявил мэр Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы все организационные технические мероприятия выверили с Министерством обороны», ‒ заявил он. Собянин отметил, что дальнейшие мероприятия местные власти также проработают с администрацией президента.
Собянин общался с Путиным во время рабочей встречи. Мэр Москвы доложил ему об уже пройденных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, и о тех, которые планируется ввести с 1 июля. В частности, Собянин предложил открыть непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, не требующие длительного контакта людей. Путин в свою очередь попросил Собянина направить московских врачей в Дагестан, Северную Осетию и другие регионы с трудной обстановкой по коронавирусу.
Накануне Путин определил дату не состоявшегося 9 мая парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Президент поручил готовиться к параду 24 июня ‒ именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический парад Победы.