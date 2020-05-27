Собянин заявил Путину о готовности к параду Победы

Собянин общался с Путиным во время рабочей встречи. Мэр Москвы доложил ему об уже пройденных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, и о тех, которые планируется ввести с 1 июля. В частности, Собянин предложил открыть непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, не требующие длительного контакта людей. Путин в свою очередь попросил Собянина направить московских врачей в Дагестан, Северную Осетию и другие регионы с трудной обстановкой по коронавирусу.