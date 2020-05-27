Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику

Собянин также заявил, что с 1 июня в Москве открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли . В московском непродовольственном ритейле работает около 300 000 человек, а у жителей востребованы товары, которые они не могут заказать в интернете. Также он предложил открыть те предприятия сферы услуг, которые не требуют длительного контакта между людьми — в частности, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские . Соответствующие нормативные акты мэр Москвы пообещал издать в ближайшие два дня.