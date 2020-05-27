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Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику

Он также сообщил Путину о возможности открыть химчистки и прачечные
Юрий Литвиненко
Михаил Метцель / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять в парках и скверах по заранее определенному графику — разному для жителей каждого дома. «Это самое важное для граждан, которые просидели дома, без прогулок», — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным. Собянин объяснил, что такие меры стоило бы ввести в тестовом режиме, график прогулок при этом смогут устанавливать сами жители домов.

Собянин также заявил, что с 1 июня в Москве открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли. В московском непродовольственном ритейле работает около 300 000 человек, а у жителей востребованы товары, которые они не могут заказать в интернете. Также он предложил открыть те предприятия сферы услуг, которые не требуют длительного контакта между людьми — в частности, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские. Соответствующие нормативные акты мэр Москвы пообещал издать в ближайшие два дня.

Крупнейшие ритейлеры готовы к открытию непродовольственных магазинов в Москве, сообщили «РИА Новости» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Там заявили, что компании готовы открыть сети с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Столица готова сразу ко второму этапу отмены самоизоляции

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Москве был введен в начале марта. Первые ограничения коснулись массовых мероприятий, развлекательных заведений, ресторанов, баров и кафе. В апреле, во время введенного Путиным режима нерабочих дней, ограничения в Москве были ужесточены — в частности, с 15 апреля начала действовать система пропусков. Собянин несколько раз продлевал ограничения, их срок истекал 31 мая.

22 мая Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции, пропускной режим и обязательное ношение масок. При этом в городе были сняты некоторые ограничения — в частности, 25 мая возобновили работу многофункциональные центры, а сервисам каршеринга разрешили сдавать машины в аренду не менее чем на пять дней. По трем критериям Роспотребнадзора — числу свободных коек, масштабам тестирования на коронавирус и индексу распространения инфекции — Москва готова уже сразу ко второму этапу снятия ограничения, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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