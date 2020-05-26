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Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести 26 июля
Алена Якушова Светлана Бочарова
Андрей Гордеев / Ведомости

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, объявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести 26 июля, в День Военно-морского флота России.

«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», — сказал Путин.

Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России 26 июля. «Строгие режимы безопасности мы не можем обеспечить при поведении марша "Бессмертного полка", здесь никакой дистанции соблюсти невозможно», — отметил Путин. Он добавил, что марш может быть перенесен на еще более поздний срок.

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О переносе парада Победы с 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции Путин объявил 16 апреля. «Риски слишком высоки», сказал тогда президент.

К 25 мая в России зафиксировано более 362 000 случаев заражения коронавирусом, более трети инфицированных уже выздоровели, а умерли чуть больше 1%. По словам Путина, специалисты считают пройденным пик коронавируса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных