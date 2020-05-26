Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Путин объявил о проведении парада Победы 24 июняМарш «Бессмертного полка» президент предложил провести 26 июля
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, объявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести 26 июля, в День Военно-морского флота России.
«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», — сказал Путин.
Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России 26 июля. «Строгие режимы безопасности мы не можем обеспечить при поведении марша "Бессмертного полка", здесь никакой дистанции соблюсти невозможно», — отметил Путин. Он добавил, что марш может быть перенесен на еще более поздний срок.
О переносе парада Победы с 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции Путин объявил 16 апреля. «Риски слишком высоки», сказал тогда президент.
К 25 мая в России зафиксировано более 362 000 случаев заражения коронавирусом, более трети инфицированных уже выздоровели, а умерли чуть больше 1%. По словам Путина, специалисты считают пройденным пик коронавируса в России.