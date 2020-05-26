Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Марш «Бессмертного полка» президент предложил провести после другого парада, в День Военно-морского флота России 26 июля. «Строгие режимы безопасности мы не можем обеспечить при поведении марша "Бессмертного полка", здесь никакой дистанции соблюсти невозможно», — отметил Путин. Он добавил, что марш может быть перенесен на еще более поздний срок.