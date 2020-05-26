В России за сутки умерло и вылечилось от коронавируса рекордное число людей

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах . После Москвы больше всего зараженных за сутки выявлено в Подмосковье (817 новых случаев заражения), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской (228), Свердловской (207), Ростовской (203) и Архангельской (169) областях. Заразившихся коронавирусом в Красноярском крае стало больше на 148 человек, в Иркутской области – на 112, в Калужской и Тульской областях – на 105 в каждом регионе. В Брянской области коронавирус нашли у 99 жителей за последние сутки. По 94 случая заражения выявили в Ярославской области и Ханты-Мансийском АО. Плюс 92 заразившихся в Ульяновской области. На 89 выросло число заболевших COVID-19 в Новгородской и Пензенской областях, а также в Дагестане и Краснодарском крае.