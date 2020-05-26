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В России за сутки умерло и вылечилось от коронавируса рекордное число людей

Число выздоровевших при этом почти на 40% превысило количество новых случаев заражения
Алена Якушова
Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировали 8915 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. У 41,1% из выявленных заразившихся заболевание проходило без симптомов. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 362 342 человека.

Более трети из них (36,2%) уже выздоровели – 131 129 пациентов. Суточный прирост в 12 331 вылечившегося от коронавируса стал рекордным и второй раз за историю эпидемии превысил число новых случаев заражения, в этот раз более чем на 38%. Первый раз такое было в российской официальной статистике 20 мая – тогда оперштаб сообщил о 9262 выздоровевших пациентах и 8764 выявленных за сутки инфицированных.

Чуть более 1% заболевших COVID-19 в России скончались – 3807 умерших, 174 из них за последние сутки. Это также рекордный показатель, предыдущий был зафиксирован 24 мая, когда оперштаб сообщил о 153 смертях от коронавируса за сутки.

В Москве за сутки COVID-19 подтвердился у 2830 жителей, при этом выздоровели почти в три раза больше пациентов – 8033 человека, это рекордный для столицы показатель. Всего от коронавируса вылечились уже 61 619 жителей столицы из 169 303 инфицированных (более 36%). Еще 2110 заразившихся коронавирусом умерли (плюс 76 за последние сутки).

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах. После Москвы больше всего зараженных за сутки выявлено в Подмосковье (817 новых случаев заражения), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской (228), Свердловской (207), Ростовской (203) и Архангельской (169) областях. Заразившихся коронавирусом в Красноярском крае стало больше на 148 человек, в Иркутской области – на 112, в Калужской и Тульской областях – на 105 в каждом регионе. В Брянской области коронавирус нашли у 99 жителей за последние сутки. По 94 случая заражения выявили в Ярославской области и Ханты-Мансийском АО. Плюс 92 заразившихся в Ульяновской области. На 89 выросло число заболевших COVID-19 в Новгородской и Пензенской областях, а также в Дагестане и Краснодарском крае.

Регионам не хватает на изоляцию

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Первая пятерка регионов по общему числу выявленных заразившихся остается неизменной: Москва (169 303 заболевших), Московская область (35 163), Санкт-Петербург (14 076), Нижегородская область (8504) и Дагестан (4294). В топ-10 регионов также входят Свердловская (4190) и Ростовская (3930) области, Красноярский край (3558), Калужская область (3459) и Краснодарский край (3426).

Во всем мире коронавирусом заразились уже почти 5,5 млн человек в 188 странах, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 346 000 инфицированных, выздоровели более 2,2 млн человек. Россия с учетом последних данных занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На первом месте – США, где количество заболевших превысило 1,6 млн. На втором месте – Бразилия, где коронавирусную инфекцию нашли почти у 375 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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