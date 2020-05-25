Регионам не хватает на изоляцию

Регионам не хватает на изоляциюА федеральным властям пора на парад и голосовать за поправку в Конституцию
Российские регионы по примеру Подмосковья стремятся ослабить карантинные ограничения – в отличие от зажиточной Москвы. Им не по карману вести борьбу с коронавирусной инфекцией по всем правилам, а центр не особо помогает.
Численность зарегистрированных в России заразившихся COVID-19 25 мая превысила 350 000. Темпы прироста в последнюю неделю сохраняются на уровне 9000 человек в сутки, но это обманчивая стабильность. Достигается она за счет того, что в Москве рост заболеваемости заметно снизился (3545 новых случаев – 19 мая, 2560 – 25 мая), в регионах – увеличивается (5671 новых случаев – 19 мая, 6354 – 25 мая).
Несмотря на это, именно Москва решила продлить режим самоизоляции, а регионы торопятся ограничения снять. 44 субъекта – больше половины в России – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра, заявила 24 мая главный санитарный врач Анна Попова. Всего этапов отмены три, для первого нужно, в частности, чтобы коэффициент распространения инфекции Rt держался меньше 1,0 (снижение численности зарегистрированных больных) и не менее 50% инфекционных коек были свободными – а это дает, в частности, быстрая выписка больных из стационара.