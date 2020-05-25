Регионам не хватает на изоляцию

Несмотря на это, именно Москва решила продлить режим самоизоляции, а регионы торопятся ограничения снять. 44 субъекта – больше половины в России – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра, заявила 24 мая главный санитарный врач Анна Попова. Всего этапов отмены три, для первого нужно, в частности, чтобы коэффициент распространения инфекции Rt держался меньше 1,0 (снижение численности зарегистрированных больных) и не менее 50% инфекционных коек были свободными – а это дает, в частности, быстрая выписка больных из стационара.