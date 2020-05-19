Смертельная медицинская статистика

Смертельная медицинская статистикаВрачи в России умирают непропорционально часто
Общественные данные о смертности врачей в России свидетельствуют об искажении официальной коронавирусной статистики и больших проблемах в здравоохранении.
В России от COVID-19 умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников, подсчитала «Медиазона» на основе данных мемориального проекта «Список памяти». Если отталкиваться от официальной статистики, то выходит, что доля медиков среди всех умерших от коронавируса составляет в России почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по размаху эпидемии, пишет «Медиазона».
Есть три предположения. Либо у нас врачи плохо защищены. Либо общая статистика смертности от коронавируса в стране сильно занижена. Либо и то и другое.
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