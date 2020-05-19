Смертельная медицинская статистика

В России от COVID-19 умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников, подсчитала «Медиазона» на основе данных мемориального проекта «Список памяти». Если отталкиваться от официальной статистики, то выходит, что доля медиков среди всех умерших от коронавируса составляет в России почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по размаху эпидемии, пишет «Медиазона».