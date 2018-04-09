Чем болеет медицинская статистика

Манипуляции с медицинской статистикой ради хорошей отчетности и выполнения спущенных сверху показателей не только искажают картину реальных угроз, но и обессмысливают стратегию борьбы с теми или иными заболеваниями в масштабе государства.

Показательный случай произошел в Белгороде. В январе в области прошло закрытое совещание медиков с участием замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой. По его итогам местные СМИ сообщили об успехах областного здравоохранения, но, как выяснилось из попавшей в марте к журналистам аудиозаписи фрагмента заседания, в действительности как минимум часть успехов объясняется манипуляциями с медицинской статистикой (достоверность записи региональный департамент здравоохранения не опроверг). Так, областные медики отчитались о снижении смертности трудоспособного населения благодаря улучшению работы с больными онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на деле же, заявила Яковлева, общая статистика улучшилась из-за снижения смертности в ДТП. А часть тех, кто умер от рака и проблем с сердцем, включили в статистику смертности «по старости». Липу замминистра увидела и в отчете по смертности младенцев: на бумаге она снижается, но реальные цифры прячут за показателем мертворождаемости, который растет. Количество коек и стационаров в районах сокращается «от балды». «Вы что думаете, что идиоты в Минздраве сидят? И самое главное, вы кого обманываете? Себя и свое население», – заявила Яковлева. Но похоже, что белгородская история – только фрагмент большой «нарисованной» картины. В феврале 2018 г. аналитики РАНХиГС обнаружили, что начиная с 2012 г. россияне стали реже умирать от причин, на которых Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах (сердечно-сосудистые заболевания, рак, младенческая смертность), и чаще – от редких болезней и неустановленных причин.

Проблемы со статистикой действительно есть, признают врачи. Медучреждениям выгодно лечить то, за что больше платят, и скрывать то, за что наказывают. Но главное – система мотивации в здравоохранении не поощряет предоставление достоверной статистики с мест. Минздрав спускает сверху показатели, которые нужно выполнять, говорит президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, а потом сам же отчитывает за искажение: в итоге – вдвойне противоречивые сигналы.

Достоверная статистика – это основа принятия правильных решений в системе здравоохранения; на показателях смертности и заболеваемости строятся стратегические решения и определяются приоритеты, говорит руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Ориентация на ложные данные делает невозможной действительно эффективную борьбу с теми или иными массовыми заболеваниями – ведь на бумаге проблема уже решена. Метафорически проблему неверной информации иллюстрирует пример из авиации: 11 февраля 2018 г. под Москвой разбился Ан-148 – причиной крушения стала ошибка экипажа, вызванная неверными и противоречивыми сигналами датчиков скорости. Ошибка стоила жизни 71 человеку.