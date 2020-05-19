Вирус оказался сильнее московской мэрии

Обращает на себя внимание, что, во-первых, заммэра Москвы раскрыл оценку потерь доходов столичного бюджета, которые за 10 лет более чем удвоились до 2,4 млрд руб. в 2019 г. За первые четыре месяца 2020 г. доходы Москвы упали на 7,6%, за год – оценочно – город недополучит уже 15–20% доходов, рассказал Ефимов. Две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть – на НДФЛ.