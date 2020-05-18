Москва отказывается от программы «Моя улица»

«Это лучшая новость, которую я услышал за последние пять лет», – иронизирует координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов. Москвичи, по его словам, устали жить на стройке, а каждое лето у них испорчено из-за повсеместного благоустройства. «Только у меня во дворе трижды меняли детскую площадку. Зачем надо было каждый год менять одну плитку на другую плитку, а старый бордюр на новый бордюр?», – удивляется Шкуматов.