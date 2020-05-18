Москва отказывается от программы «Моя улица»В этом году работы по благоустройству города вестись практически не будут
Из-за эпидемии коронавируса в Москве приостановлены расходы на благоустройство. Об этом рассказал «Ведомостям» заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов. «Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию, и расходы, связанные с благоустройством, с мероприятиями развития, с не первоочередными инвестиционными проектами, мы уже поставили на паузу», – сообщил он.
Это подтвердил «Ведомостям» и заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, работы по благоустройству на территории Москвы приостановлены по указанию мэра Москвы до особого распоряжения. Строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся и конкурсные процедуры.
«Моя улица» — одна из самых крупных и неоднозначных программ московского правительства. Ее главная цель — создание «пешеходного центра», предполагающей «возвращение» улиц пешеходам и велосипедистам и сокращение пространства для автомобилей. Программа длилась в 2015—2018 гг., с прошлого года все работы по городскому благоустройству выполняются по программе «Мой район».
«Это лучшая новость, которую я услышал за последние пять лет», – иронизирует координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов. Москвичи, по его словам, устали жить на стройке, а каждое лето у них испорчено из-за повсеместного благоустройства. «Только у меня во дворе трижды меняли детскую площадку. Зачем надо было каждый год менять одну плитку на другую плитку, а старый бордюр на новый бордюр?», – удивляется Шкуматов.
Всего по госпрограмме «Развитие городской среды» в 2020 г. Москва планировала потратить 119 млрд руб. Она включает несколько направлений, в том числе благоустройство улиц, создание парков, развитие туристических объектов.
По словам Бирюкова, на 2020 г. планировалось благоустроить более 40 улиц, набережных, других общественных пространств, более 180 парковых и озелененных территорий. Это набережные острова Балчуг начатые в прошлом году, работы в районе Дорогомилово и проч.
Часть средств, по словам Ефимова, используются под приоритетные мероприятия — это 26,5 млрд руб. Эти деньги пойдут в том числе перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и общественных пространств.
Город поставил на паузу проекты на 350 млрд руб., указывает Ефимов. Это культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные мероприятия, а также зарубежные мероприятия, ремонт дорог и городских объектов. Также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
В бюджете Москвы на 2020-2022 гг. на ремонт автодорог и объектов дорожного хозяйства выделено 26,5 млрд руб., на обновление подвижного состава наземного транспорта – 37,5 млрд руб., на покупку вагонов метро – 36,6 млрд руб., капвложения в развитие трамвайной инфраструктуры составят 6,6 млрд руб.
Второй после Москвы регион по инвестициям в благоустройство — Татарстан. Трехлетняя программа оценивается в 50 млрд руб. Власти республики решили растянуть программу за 5 лет, указывает помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова.
«Моя улица» не нашла такой же поддержки среди москвичей, как развитие транспортной инфраструктуры, говорила экономист Наталья Зубаревич. Она отмечала, что в бюджете Москвы расходы на благоустройство выросли с 5 % во времена правления Лужкова до 10 %, что «на фоне беднеющей страны просто вызывающее потребление».