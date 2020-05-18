– Мы находимся только в начале нового кризиса. И пока нет четкого понимания, когда мы сможем снять ограничения, что-то прогнозировать очень тяжело. Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что нас ждет снижение ВРП на 5–6%, хотя прогноз на этот год был обратный: рост почти на 3%. Данный прогноз ближе к пессимистичному. Но это очень существенное сокращение экономики – хотелось бы, чтобы он не сбылся. Это сокращение связано в том числе с ограничениями общемирового характера. Те промышленные предприятия, которые нам дают большую добавленную стоимость, вынуждены будут сокращать объемы производства из-за снижения спроса на мировом рынке.