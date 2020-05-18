Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Экономика Москвы чувствует себя лучше многих»

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказывает, как живет столица во время кризиса
Бэла Ляув
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов /TASS

Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны. Москва, как мегаполис, всегда меньше страдала от экономической нестабильности за счет диверсифицированной структуры экономики и большого потребительского спроса, говорит заммэра Москвы Владимир Ефимов. Например, это помогало столице компенсировать проседание в других отраслях экономики.

Население Москвы насчитывает более 12 млн человек, а с учетом московской агломерации – около 20 млн. В прошлом году потребительские расходы в городе составили $197 млрд. По этому показателю Москва занимает 3-е место среди европейских городов. Однако в нынешний кризис, вызванный пандемией, потребительский спрос резко снизился: непродовольственные магазины закрыты, сфера услуг практически не работает. Уже на сегодняшний день Москва недополучила 140 млрд руб. и вынуждена сокращать свои расходы. По словам Ефимова, город «поставил на паузу» проектов на 350 млрд руб. О том, как живет Москва в условиях пандемии, как режет свои расходы и за счет чего может вырасти экономика, Ефимов рассказал в интервью «Ведомостям».

Минус 20% доходов

– Как себя чувствует в кризис Москва?

– В той или иной степени, конечно, пострадали все отрасли, но экономика Москвы чувствует себя лучше многих. Москва, как мегаполис, всегда меньше страдала от экономической нестабильности за счет диверсифицированной структуры экономики и большого потребительского спроса. Например, это помогало нам компенсировать небольшое проседание в промышленности. Но этот кризис вызван не только экономическими факторами. Он начался с падения цен на нефть, а продолжился ограничениями из-за коронавируса. И сейчас получается, что этот наш драйвер не работает: мы в течение вот уже полутора месяцев живем в режиме жестких ограничений, когда сфера услуг практически не работает.

– Прогнозы делаете?

– Мы находимся только в начале нового кризиса. И пока нет четкого понимания, когда мы сможем снять ограничения, что-то прогнозировать очень тяжело. Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что нас ждет снижение ВРП на 5–6%, хотя прогноз на этот год был обратный: рост почти на 3%. Данный прогноз ближе к пессимистичному. Но это очень существенное сокращение экономики – хотелось бы, чтобы он не сбылся. Это сокращение связано в том числе с ограничениями общемирового характера. Те промышленные предприятия, которые нам дают большую добавленную стоимость, вынуждены будут сокращать объемы производства из-за снижения спроса на мировом рынке.

– Какие сферы пострадают больше всего?

– Безусловно, это нефтегазовая отрасль, а также финансовый сектор, который в экономике города и в доходной части бюджета играет важную роль. Из-за снижения мировых цен на нефть, а также ослабления рубля доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, по нашим оценкам, будут минимальными. Несмотря на то что в доходах бюджета эта отрасль составляет сейчас всего 5–6% вместо 16–17% ранее, потери будут ощутимые. Мы видим также, что существенно просядет банковский сектор, который прямо отражает состояние экономики. Ожидаем снижения и в обрабатывающей промышленности и розничной торговле.

– Насколько упадут доходы города?

– По нашим оценкам, мы недополучим 15–20% доходов, это около 600 млрд руб., две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть – на НДФЛ.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных