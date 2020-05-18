«Экономика Москвы чувствует себя лучше многих»Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказывает, как живет столица во время кризиса
Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны. Москва, как мегаполис, всегда меньше страдала от экономической нестабильности за счет диверсифицированной структуры экономики и большого потребительского спроса, говорит заммэра Москвы Владимир Ефимов. Например, это помогало столице компенсировать проседание в других отраслях экономики.
Население Москвы насчитывает более 12 млн человек, а с учетом московской агломерации – около 20 млн. В прошлом году потребительские расходы в городе составили $197 млрд. По этому показателю Москва занимает 3-е место среди европейских городов. Однако в нынешний кризис, вызванный пандемией, потребительский спрос резко снизился: непродовольственные магазины закрыты, сфера услуг практически не работает. Уже на сегодняшний день Москва недополучила 140 млрд руб. и вынуждена сокращать свои расходы. По словам Ефимова, город «поставил на паузу» проектов на 350 млрд руб. О том, как живет Москва в условиях пандемии, как режет свои расходы и за счет чего может вырасти экономика, Ефимов рассказал в интервью «Ведомостям».
Минус 20% доходов
– В той или иной степени, конечно, пострадали все отрасли, но экономика Москвы чувствует себя лучше многих. Москва, как мегаполис, всегда меньше страдала от экономической нестабильности за счет диверсифицированной структуры экономики и большого потребительского спроса. Например, это помогало нам компенсировать небольшое проседание в промышленности. Но этот кризис вызван не только экономическими факторами. Он начался с падения цен на нефть, а продолжился ограничениями из-за коронавируса. И сейчас получается, что этот наш драйвер не работает: мы в течение вот уже полутора месяцев живем в режиме жестких ограничений, когда сфера услуг практически не работает.
– Мы находимся только в начале нового кризиса. И пока нет четкого понимания, когда мы сможем снять ограничения, что-то прогнозировать очень тяжело. Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что нас ждет снижение ВРП на 5–6%, хотя прогноз на этот год был обратный: рост почти на 3%. Данный прогноз ближе к пессимистичному. Но это очень существенное сокращение экономики – хотелось бы, чтобы он не сбылся. Это сокращение связано в том числе с ограничениями общемирового характера. Те промышленные предприятия, которые нам дают большую добавленную стоимость, вынуждены будут сокращать объемы производства из-за снижения спроса на мировом рынке.
– Безусловно, это нефтегазовая отрасль, а также финансовый сектор, который в экономике города и в доходной части бюджета играет важную роль. Из-за снижения мировых цен на нефть, а также ослабления рубля доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, по нашим оценкам, будут минимальными. Несмотря на то что в доходах бюджета эта отрасль составляет сейчас всего 5–6% вместо 16–17% ранее, потери будут ощутимые. Мы видим также, что существенно просядет банковский сектор, который прямо отражает состояние экономики. Ожидаем снижения и в обрабатывающей промышленности и розничной торговле.
– По нашим оценкам, мы недополучим 15–20% доходов, это около 600 млрд руб., две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, пятая часть – на НДФЛ.