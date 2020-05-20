В России выявили менее 10 000 зараженных коронавирусом пятый день подряд

Большинство больных с коронавирусом выявлено в Москве: COVID-19 нашли у 2699 жителей за минувшие сутки. Это минимальный прирост заболевших в городе за сутки с конца апреля – 29 апреля оперштаб сообщал о 2220 новых случаях, и минимальный суточный прирост в 1,8% с начала эпидемии (см. график 2). Всего в Москве заболели уже 152 306 горожан. Выздоровело в столице за сутки также рекордное число пациентов – 5440 человек, сообщил оперштаб. Всего от коронавирусной инфекции вылечились уже 36 936 горожан. Умерли за последние сутки 75 заразившихся коронавирусом, общее число жертв COVID-19 выросло до 1726 жителей Москвы.