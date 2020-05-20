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В России выявили менее 10 000 зараженных коронавирусом пятый день подряд

При этом выздоровело и умерло за сутки рекордное число пациентов, сообщил оперштаб
Алена Якушова
Сандурская Софья / Агентство «Москва»

За последние сутки в России выявили коронавирусную инфекцию у 8764 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это минимальное число выявленных за сутки зараженных коронавирусом с 1 мая, тогда власти сообщили о 7933 новых случаях заражения, и минимальный суточный прирост зараженных 2,9% с начала эпидемии (см. график 2). Общее число заболевших COVID-19 тем временем выросло до 308 705 жителей России.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом – 9262 человека. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Предыдущий рекорд вылечившихся за сутки был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 5921 выздоровевшем пациенте. Всего от COVID-19 вылечились уже 85 392 жителя России.

Умерло за последние сутки также рекордное число пациентов с коронавирусом – 135 человек. Предыдущий рекорд был 16 мая – 119 умерших. Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 3000 человек – 2972 пациента.

Большинство больных с коронавирусом выявлено в Москве: COVID-19 нашли у 2699 жителей за минувшие сутки. Это минимальный прирост заболевших в городе за сутки с конца апреля – 29 апреля оперштаб сообщал о 2220 новых случаях, и минимальный суточный прирост в 1,8% с начала эпидемии (см. график 2). Всего в Москве заболели уже 152 306 горожан. Выздоровело в столице за сутки также рекордное число пациентов – 5440 человек, сообщил оперштаб. Всего от коронавирусной инфекции вылечились уже 36 936 горожан. Умерли за последние сутки 75 заразившихся коронавирусом, общее число жертв COVID-19 выросло до 1726 жителей Москвы.

Говорить о победе над коронавирусом пока было бы безответственным, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы находимся в серьезной зоне риска», – напомнил он. По словам мэра, ослабление действующего режима ограничений будет возможно при снижении числа смертей от коронавируса, при значительном сокращении числа тяжелобольных в больницах и суточном приросте зараженных коронавирусом не в тысячах людей, а в десятках или сотнях.

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Московской области (903), Красноярском крае (504), Санкт-Петербурге (455), Нижегородской (257), Ростовской (139), Ярославской и Свердловской (по 135) областях. В Калужской области коронавирус нашли у 118 жителей за сутки, в Брянской – у 110, в Тульской и Самарской областях – у 98 жителей в каждом регионе. В Рязанской и Саратовской областях выявили по 92 больных с коронавирусом, в Краснодарском крае – 91 и в Дагестане – 90 новых зараженных.

Первая пятерка регионов по общему числу подтвержденных диагнозов COVID-19 остается неизменной: Москва (152 306 выявленных зараженных), Подмосковье (30 091), Санкт-Петербург (11 795), Нижегородская область (7209) и Дагестан (3643). В топ-10 регионов также входят Свердловская область (3134), Краснодарский край (2883), Ростовская (2784), Калужская (2750) и Тульская (2735) области.

Смертельная медицинская статистика

Врачи в России умирают непропорционально часто

Заражение коронавирусом зафиксировано в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире COVID-19 заболели уже более 4,9 млн человек, почти 1,7 млн из них выздоровели, а умерли свыше 323 000 инфицированных. По числу выявленных зараженных коронавирусом Россия уступает в мире только Соединенным Штатам, где COVID-19 нашли у более чем 1,5 млн жителей. При этом по летальности Россия занимает 18–19-е место в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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