Собянин сообщил об открытии МФЦ и части клиник для оказания плановой помощи

Дальнейшее снятие ограничений, по словам Собянина, будет возможно при снижении числа смертей от коронавируса вместо роста и при значительном сокращении числа тяжелобольных в больницах. Сейчас в больницах Москвы находятся около 18 тысяч тяжелобольных, доложил мэр. Еще одним условием для ослабления режима ограничений он назвал суточный прирост новых заразившихся коронавирусом не в тысячах людей, а в десятках или сотнях, а может «и еще меньше».