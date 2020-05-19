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Собянин сообщил об открытии МФЦ и части клиник для оказания плановой помощи

Ведомости

С понедельника, 25 мая в Москве откроются многофункциональные центры (МФЦ), объявил в телепрограмме «60 минут» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, решение об этом будет принято на этой неделе. Огромное количество людей сейчас не получают необходимые услуги, так как не все из них можно получить в электронном виде, пояснил Собянин.

Кроме того, власти планируют открыть часть больниц для оказания плановой помощи, рассказал мэр. «Не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в "ковидные" центры, а наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи», — сказал Собянин. Он отметил, что этого ожидают тысячи людей. 

«Это гораздо важнее, чем открыть бьюти, потому что без парикмахерской еще никто не умирал, а вот люди, которые не получают плановую медицинскую помощь, через месяц-другой будут, может быть, критичными больными уже»

Сергей Собянин
мэр Москвы

Дальнейшее снятие ограничений, по словам Собянина, будет возможно при снижении числа смертей от коронавируса вместо роста и при значительном сокращении числа тяжелобольных в больницах. Сейчас в больницах Москвы находятся около 18 тысяч тяжелобольных, доложил мэр. Еще одним условием для ослабления режима ограничений он назвал суточный прирост новых заразившихся коронавирусом не в тысячах людей, а в десятках или сотнях, а может «и еще меньше».

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Мэр Москвы добавил, что говорить о победе над коронавирусом было бы пока безответственным. «Слишком мы находимся в серьезной зоне риска», — сказал он.

В Москве за последние сутки выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост составил менее 4000 больных четвертый день подряд. Всего в столице COVID-19 нашли у почти 150 000 человек, 1651 пациент умер, а около 31 500 зараженных выздоровели, по данным оперштаба.

Режим изоляции и других ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действует до 31 мая включительно, указ о продлении режима до лета мэр столицы Сергей Собянин подписал 7 мая. До конца мая в Москве остаются закрытыми рестораны, кафе, магазины одежды, салоны красоты, театры, фитнес-клубы, бассейны. При этом с 12 мая вернулись к работе промышленные и строительные предприятия. СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники о возможном продлении режима ограничений в Москве до середины июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных