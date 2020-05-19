В России выявили 9263 новых случая коронавируса

В Московской области число больных коронавирусом выросло на 898, в Санкт-Петербурге – на 453, в Нижегородской области – на 260, в Свердловской области – на 138, в Ростовской – на 131, в Калужской – на 114, в Брянской – на 112, а также по 109 случаев в Ярославской и Саратовской областях. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев заболевания.