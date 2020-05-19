В России выявили 9263 новых случая коронавируса

В России выявили 9263 новых случая коронавирусаЧетвертые сутки подряд выявлено менее десяти тысяч инфицированных
За последние сутки в России выявили 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 299 941. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, у 43,1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.
Четвертый день подряд в России фиксируют менее 10 000 новых пациентов с коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 8900 заболевших. За последние сутки выздоровел 5921 человек. За все время – 76 130. Продолжают лечение 220 974 человек. Умерли за сутки 115 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии составляет 2837.
В Москве за сутки выявили 3545 новых случаев коронавируса. Четвертый день подряд прирост составил менее 4000, накануне штаб зафиксировал 3238 случаев COVID-19.
В Московской области число больных коронавирусом выросло на 898, в Санкт-Петербурге – на 453, в Нижегородской области – на 260, в Свердловской области – на 138, в Ростовской – на 131, в Калужской – на 114, в Брянской – на 112, а также по 109 случаев в Ярославской и Саратовской областях. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев заболевания.
В лидерах по общему числу заболевших: Москва (149 607), Московская область (29 188), Санкт-Петербург (11 340), Нижегородская область (6952), Дагестан (3553), Свердловская область (2999), Краснодарский край (2792), Мурманская область (2684), Ростовская (2645) и Тульская области (2637).
Накануне премьер Михаил Мишустин говорил, что ситуация с пандемией непростая, но рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. 27 регионов, по его словам, уже готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4,8 млн заболевших коронавирусом. Почти 319 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте США, где количество инфицированных уже превысило 1,4 млн.