Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, данные по коронавирусу за последний день выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев снизился на 23,4%. Темпы прироста по Москве снизились на 47,5% и по Московской области – на 14,6%. За прошедшие сутки в России не выявлено ни одного региона с гиперзаболеваемостью коронавирусом. При этом Голикова отметила, что при снятии ограничений регионы должны «очень внимательно» следить за развитием инфекции на своей территории и в соседствующих.