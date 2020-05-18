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Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса

По его словам, динамика распространения инфекции стала позитивной
Артем Гирш
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьер Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса. По его словам, это становится возможным поскольку за несколько дней в этих регионах показатель распространения инфекции не превышает единицы и более половины специализированных коек остаются свободными. Вместе с тем, по словам премьера, уровень тестирования на коронавирус в этих субъектах остается «стабильно высоким». О каких регионах идет речь, Мишустин не уточнил.

Ситуация с пандемией, по оценке Мишустина, непростая, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины, торгующие непродовольственными товарами, небольшой площади. Люди могут выходить на прогулки, возвращаться к занятиям спортом на улице, отметил Мишустин. Обязательным остается соблюдение дистанции, ношение гигиенических масок. Для людей в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до конца мая.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, данные по коронавирусу за последний день выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев снизился на 23,4%. Темпы прироста по Москве снизились на 47,5% и по Московской области – на 14,6%. За прошедшие сутки в России не выявлено ни одного региона с гиперзаболеваемостью коронавирусом. При этом Голикова отметила, что при снятии ограничений регионы должны «очень внимательно» следить за развитием инфекции на своей территории и в соседствующих.

Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу

Такие рекомендации направлены в Свердловскую и Смоленскую области

2 апреля президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, разрешив им, в частности, самостоятельно принимать решение о введении или снятии ограничений. Вскоре Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть отмененные ограничения из-за плохой статистики заболеваемости. Такие предложения ведомство направило губернаторам Свердловской и Смоленской областей. Позже президент призвал губернаторов при смягчении режима ограничений «исходить из реальной ситуации» и согласовывать принимаемые решения с главным санитарным врачом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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