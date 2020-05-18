Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений из-за коронавируса

Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению ограничений из-за коронавирусаПо его словам, динамика распространения инфекции стала позитивной
Премьер Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса. По его словам, это становится возможным поскольку за несколько дней в этих регионах показатель распространения инфекции не превышает единицы и более половины специализированных коек остаются свободными. Вместе с тем, по словам премьера, уровень тестирования на коронавирус в этих субъектах остается «стабильно высоким». О каких регионах идет речь, Мишустин не уточнил.
Ситуация с пандемией, по оценке Мишустина, непростая, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины, торгующие непродовольственными товарами, небольшой площади. Люди могут выходить на прогулки, возвращаться к занятиям спортом на улице, отметил Мишустин. Обязательным остается соблюдение дистанции, ношение гигиенических масок. Для людей в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до конца мая.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, данные по коронавирусу за последний день выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев снизился на 23,4%. Темпы прироста по Москве снизились на 47,5% и по Московской области – на 14,6%. За прошедшие сутки в России не выявлено ни одного региона с гиперзаболеваемостью коронавирусом. При этом Голикова отметила, что при снятии ограничений регионы должны «очень внимательно» следить за развитием инфекции на своей территории и в соседствующих.
2 апреля президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, разрешив им, в частности, самостоятельно принимать решение о введении или снятии ограничений. Вскоре Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть отмененные ограничения из-за плохой статистики заболеваемости. Такие предложения ведомство направило губернаторам Свердловской и Смоленской областей. Позже президент призвал губернаторов при смягчении режима ограничений «исходить из реальной ситуации» и согласовывать принимаемые решения с главным санитарным врачом.