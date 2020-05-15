Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу

Согласно опубликованным агентством ЕАН копиям документов, Козловских утверждает, что Свердловская область не готова к поэтапному снятию ограничений из-за высоких темпов распространения вируса. Он предлагает отменить указ губернатора от 13 мая о первом этапе смягчения режима самоизоляции. Кроме того, в ряде случаев санитарный врач хочет ужесточить ограничения. Например, в свердловских городах, где есть случаи COVID-19. Козловских также считает необходимым запретить ярмарки и открытые рынки, и амбулаторное лечение людей с подтвержденным коронавирусом. По данным оперативного штаба, там прорабатывают предложение Роспотребнадзора.