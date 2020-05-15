Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу

Такие рекомендации направлены в Свердловскую и Смоленскую области
Артем Гирш
Военнослужащий во время дезинфекции детской площадки в Екатеринбурге /Донат Сорокин / ТАСС

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением не отменять ограничения из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно опубликованным агентством ЕАН копиям документов, Козловских утверждает, что Свердловская область не готова к поэтапному снятию ограничений из-за высоких темпов распространения вируса. Он предлагает отменить указ губернатора от 13 мая о первом этапе смягчения режима самоизоляции. Кроме того, в ряде случаев санитарный врач хочет ужесточить ограничения. Например, в свердловских городах, где есть случаи COVID-19. Козловских также считает необходимым запретить ярмарки и открытые рынки, и амбулаторное лечение людей с подтвержденным коронавирусом. По данным оперативного штаба, там прорабатывают предложение Роспотребнадзора.

С аналогичным предложением к губернатору Смоленской области Алексею Островскому обратился руководитель регионального Роспотребнадзора Сергей Рогутский. Он предложил губернатору вернуть отмененные ограничения (в том числе масочный режим) из-за того, что люди и предприятия оказались к этому не готовы. Рогутский убежден, что отмена ограничений грозит выходом ситуации с заболеваемостью из под контроля.

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Они получили право закрывать любые организации и ограничивать передвижение не только людей, но и транспорта

13 мая Куйвашев подписал указ о первом этапе смягчения ограничений. Так, со со следующей недели предлагалось разрешить занятия спортом, прогулки и работу летних веранд. Похожий указ в этот же день подписал губернатор Смоленской области: разрешалась работа розничной торговли, открытие парков и скверов.

2 апреля президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, разрешив им в рамках борьбы с коронавирусом самостоятельно закрывать любые организации и ограничивать передвижение не только людей, но и транспорта. Во время видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны в российских регионах, Путин призвал губернаторов при смягчении режима ограничений «исходить из реальной ситуации» и согласовывать принимаемые решения с главным санитарным врачом.

Ранее по теме: В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 15 мая, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 262 843. Больше всего заболевших в Москве — 135 464 человек. На втором и третьем местах — Московская область (25 525) и Санкт-Петербург (9486). В Свердловской области COVID-19 обнаружен у 2551. В Смоленской — 1105. За все время от коронавирусной инфекции вылечились 58 226 человек, 202 199 больных продолжают лечение. 2418 заболевших умерли.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных