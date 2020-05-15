Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу

Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусуТакие рекомендации направлены в Свердловскую и Смоленскую области
Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением не отменять ограничения из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно опубликованным агентством ЕАН копиям документов, Козловских утверждает, что Свердловская область не готова к поэтапному снятию ограничений из-за высоких темпов распространения вируса. Он предлагает отменить указ губернатора от 13 мая о первом этапе смягчения режима самоизоляции. Кроме того, в ряде случаев санитарный врач хочет ужесточить ограничения. Например, в свердловских городах, где есть случаи COVID-19. Козловских также считает необходимым запретить ярмарки и открытые рынки, и амбулаторное лечение людей с подтвержденным коронавирусом. По данным оперативного штаба, там прорабатывают предложение Роспотребнадзора.
С аналогичным предложением к губернатору Смоленской области Алексею Островскому обратился руководитель регионального Роспотребнадзора Сергей Рогутский. Он предложил губернатору вернуть отмененные ограничения (в том числе масочный режим) из-за того, что люди и предприятия оказались к этому не готовы. Рогутский убежден, что отмена ограничений грозит выходом ситуации с заболеваемостью из под контроля.
13 мая Куйвашев подписал указ о первом этапе смягчения ограничений. Так, со со следующей недели предлагалось разрешить занятия спортом, прогулки и работу летних веранд. Похожий указ в этот же день подписал губернатор Смоленской области: разрешалась работа розничной торговли, открытие парков и скверов.
2 апреля президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, разрешив им в рамках борьбы с коронавирусом самостоятельно закрывать любые организации и ограничивать передвижение не только людей, но и транспорта. Во время видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны в российских регионах, Путин призвал губернаторов при смягчении режима ограничений «исходить из реальной ситуации» и согласовывать принимаемые решения с главным санитарным врачом.
По данным оперативного штаба на 15 мая, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 262 843. Больше всего заболевших в Москве — 135 464 человек. На втором и третьем местах — Московская область (25 525) и Санкт-Петербург (9486). В Свердловской области COVID-19 обнаружен у 2551. В Смоленской — 1105. За все время от коронавирусной инфекции вылечились 58 226 человек, 202 199 больных продолжают лечение. 2418 заболевших умерли.