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В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 262 000 человек
Юрий Литвиненко
Сергей Бобылев / ТАСС

Коронавирус в России обнаружили у 262 843 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. К 15 мая врачи выявили 10 598 новых случаев. За сутки от коронавируса погибли 2 418 человек.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 135 464 человек, за сутки коронавирус был обнаружен еще у 4748 человек. Лечение продолжают 109 544 человек. После Москвы в списке регионов с наибольшим числом новых больных идут Московская область (+945), Санкт-Петербург (+541) и Ямало-Ненецкий АО (+115). Следующими идут Саратовская область (+113), Тульская (+105), Свердловская (+104), Ивановская (+101) и Челябинская области (+100).

С начала эпидемии в России было проведено 6,4 млн тестов на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор, около 225 000 из них – за последние сутки. За все время от коронавирусной инфекции вылечились 58 226 человек, 202 199 больных продолжают лечение.

Рекордный прирост числа новых больных был отмечен 11 мая — тогда за сутки коронавирус подтвердили у 11 656 человек. После этого рост числа новых больных замедлился, к 14 мая врачи выявили менее 10 000 новых больных за сутки. Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста «очень незначительный» уже 11 дней, и рост на сегодняшний день остановлен.

Коронавирус обнаружен у более чем 4,4 млн жителей мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Почти половина от общего числа случаев приходится на США (1,4 млн), Россию, Великобританию (234 440) и Испанию (229 540). Всего от коронавируса скончалось более 302 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных