В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом

Рекордный прирост числа новых больных был отмечен 11 мая — тогда за сутки коронавирус подтвердили у 11 656 человек. После этого рост числа новых больных замедлился, к 14 мая врачи выявили менее 10 000 новых больных за сутки. Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста «очень незначительный» уже 11 дней, и рост на сегодняшний день остановлен.