На Курилах обнаружили первый случай заражения коронавирусом
На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, говорится в сообщении правительства региона. В Южно-Курильске введен режим ЧС. Заболевший – житель Дагестана, прибывший на Кунашир несколько дней назад.
Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал дополнительные анализы. Не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Позже из лаборатории пришли положительные результаты, заболевшего изолировали, рассказали в пресс-службе правительства. До тех пор пока не установят всех контактировавших с ним людей, с островом прекращено транспортное сообщение.
Мужчина должен был работать водолазом на судне «Байкал». При этом, по информации сахалинского погрануправления ФСБ, в отношении компании возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.
Для борьбы с незаконными работниками с 14 мая на территории Сахалинской области действует пропускной режим. Всего, по данным на 15 мая, на островном регионе зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписаны, 23 продолжают лечение. Всего в стране 262 843 заболевших. Выздоровели 58 226 человек, умерли – 2418.