На Курилах обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал дополнительные анализы. Не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Позже из лаборатории пришли положительные результаты, заболевшего изолировали, рассказали в пресс-службе правительства. До тех пор пока не установят всех контактировавших с ним людей, с островом прекращено транспортное сообщение.