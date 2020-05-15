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На Курилах обнаружили первый случай заражения коронавирусом

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На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, говорится в сообщении правительства региона. В Южно-Курильске введен режим ЧС. Заболевший – житель Дагестана, прибывший на Кунашир несколько дней назад.

Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал дополнительные анализы. Не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Позже из лаборатории пришли положительные результаты, заболевшего изолировали, рассказали в пресс-службе правительства. До тех пор пока не установят всех контактировавших с ним людей, с островом прекращено транспортное сообщение.

Мужчина должен был работать водолазом на судне «Байкал». При этом, по информации сахалинского погрануправления ФСБ, в отношении компании возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

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Для борьбы с незаконными работниками с 14 мая на территории Сахалинской области действует пропускной режим. Всего, по данным на 15 мая, на островном регионе зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписаны, 23 продолжают лечение. Всего в стране 262 843 заболевших. Выздоровели 58 226 человек, умерли – 2418.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных