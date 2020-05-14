Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
В России остановлен рост числа выявленных больных с коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в Instagram ведущий Павел Зарубин.
«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», – сказала главный санитарный врач. Она отметила, что уже 11 дней темп прироста заразившихся коронавирусом в России «очень незначительный».
К 14 мая в России зафиксировано 252 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 9974 новых заболевших.
11 мая оперштаб отчитался о рекордном для России суточном приросте в 11 656 заразившихся. После этого рост числа выявленных случаев COVID-19 замедлился.
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса. Со следующего дня, 12 мая, начался поэтапный выход из режима ограничений, сказал президент в обращении к россиянам в начале совещания с губернаторами.