Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», – сказала главный санитарный врач. Она отметила, что уже 11 дней темп прироста заразившихся коронавирусом в России «очень незначительный».