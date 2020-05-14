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Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

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В России остановлен рост числа выявленных больных с коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в Instagram ведущий Павел Зарубин.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», – сказала главный санитарный врач. Она отметила, что уже 11 дней темп прироста заразившихся коронавирусом в России «очень незначительный».

К 14 мая в России зафиксировано 252 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 9974 новых заболевших.

Ранее по теме: В России подтвердили более 252 000 случаев заражения коронавирусом

11 мая оперштаб отчитался о рекордном для России суточном приросте в 11 656 заразившихся. После этого рост числа выявленных случаев COVID-19 замедлился.

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса. Со следующего дня, 12 мая, начался поэтапный выход из режима ограничений, сказал президент в обращении к россиянам в начале совещания с губернаторами.

Ранее по теме: Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных