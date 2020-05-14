В России подтвердили более 252 000 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 4,3 млн человек, указано в сводных данных Университета Джонса Хопкинса. Число стран, в которых были выявлены зараженные, выросло до 188: накануне Лесото последней из стран Африки сообщила о случае заболевания. Больше всего зарегистрированных случаев (1,39 млн) – в США, Россия занимает 2-е место по общему числу зараженных. Всего от коронавируса скончались более 297 000 человек.