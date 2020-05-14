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В России подтвердили более 252 000 случаев заражения коронавирусом

Врачи за сутки диагностировали COVID-19 менее чем у 10 000 человек
Юрий Литвиненко
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

252 245 человек в России заразились коронавирусом к 14 мая, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Число новых случаев за сутки составило 9974. Всего умерли 2305 человек с коронавирусом, 93 из них – за последние сутки.

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 130 716 человек. Москва остается регионом с наибольшим суточным приростом выявленных случаев: диагноз COVID-19 за сутки поставили 4712 больным. Всего в городе скончались 1290 инфицированных.

После Москвы больше всего новых случаев было обнаружено в Московской области (+918 больных), Санкт-Петербурге (+460), Нижегородской и Ивановской областях (+238 и +102 соответственно). В остальных регионах из первой десятки число новых случаев менее 100. По 98 новых больных было выявлено в Дагестане и Тульской области, по 97 – в Калужской области и Краснодарском крае, 96 – в Волгоградской области.

Больше всего заболевших помимо Москвы – в Московской области (24 580), Санкт-Петербурге (8945), Нижегородской области (5596), Дагестане (3095), Мурманской и Свердловской областях (2492 и 2362 соответственно), Краснодарском крае (2319), Тульской и Калужской областях (2158 и 2115 соответственно).

С начала эпидемии в России выздоровели 53 530 больных COVID-19, лечение продолжают 196 410 человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 259 000 человек, отметил Роспотребнадзор.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 4,3 млн человек, указано в сводных данных Университета Джонса Хопкинса. Число стран, в которых были выявлены зараженные, выросло до 188: накануне Лесото последней из стран Африки сообщила о случае заболевания. Больше всего зарегистрированных случаев (1,39 млн) – в США, Россия занимает 2-е место по общему числу зараженных. Всего от коронавируса скончались более 297 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных