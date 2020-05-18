В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19

В Московской области число больных коронавирусом выросло на 921, в Санкт-Петербурге – на 425, в Нижегородской области – на 279, в Свердловской – на 130, в Саратовской – на 117, в Брянской области – на 115, в Калужской – на 109, в Красноярском крае – на 107, в Ульяновской области – на 106, в Ярославской – на 103. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.