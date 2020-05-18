В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19

В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19Общее число заболевших превысило 290 000 человек
За последние сутки в России выявили 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 290 678. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, у 40,1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.
Темпы прироста новых заболевших замедлились – третий день подряд в стране фиксируют менее 10 000 новых пациентов с COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 9700 заболевших. За последние сутки выздоровели 2836 человек. За все время – 70 209. Продолжают лечение 217 747 человек. Умер за сутки 91 пациент. Общее количество летальных исходов за все время пандемии – 2722.
В Москве за сутки выявлено 3238 новых случаев коронавируса. Третий день подряд прирост составил менее 4000, накануне было зафиксировано 3855 случаев COVID-19.
В Московской области число больных коронавирусом выросло на 921, в Санкт-Петербурге – на 425, в Нижегородской области – на 279, в Свердловской – на 130, в Саратовской – на 117, в Брянской области – на 115, в Калужской – на 109, в Красноярском крае – на 107, в Ульяновской области – на 106, в Ярославской – на 103. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (146 062), Московская область (28 290), Санкт-Петербург (10 887), Нижегородская область (6692), Дагестан (3460), Свердловская область (2861), Краснодарский край (2699), Мурманская область (2666), Тульская (2545) и Калужская области (2518).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4,7 млн заболевших коронавирусом. Почти 316 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте США, где количество инфицированных уже превысило 1,4 млн.