В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки

Пока до конца мая в Москве остаются закрытыми рестораны, кафе, магазины одежды, салоны красоты, театры, фитнес-клубы, бассейны. При этом с 12 мая могут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия. Также с 12 мая станет обязательным ношение масок, респираторов или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток в магазинах, торговых центрах и в поездках на любых видах транспорта, включая такси. Маски помимо аптек и магазинов стали продавать на станциях метро.