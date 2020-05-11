В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки

В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежкиСтоличные власти прорабатывают смягчение режима самоизоляции, говорят источники
Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC. Возможно, послабления будут действовать в определенные часы, рассказали они. Близкие к мэрии источники «Ведомостей» подтвердили, что власти прорабатывают смягчение режима самоизоляции, но пока не определились с деталями послаблений.
Разрешить москвичам одиночные пробежки по утрам мэрию просили еще в апреле. 23 апреля первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк говорил ТАСС, что московские власти рассмотрят возможность разрешить жителям столицы одиночные занятия спортом и пробежки в утренние часы. Но, отметил представитель мэрии, пока ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, в приорите находится здоровье людей, «а уже потом – все остальное».
Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая включительно, указ о продлении режима до лета мэр столицы Сергей Собянин подписал 7 мая. Но источники BBC предупреждают, что ограничительные меры продлят как минимум до середины июня. Об обсуждении властями Москвы продления режима самоизоляции до 15 июня на прошлой неделе также сообщали «Открытые медиа» со ссылкой на источники.
Пока до конца мая в Москве остаются закрытыми рестораны, кафе, магазины одежды, салоны красоты, театры, фитнес-клубы, бассейны. При этом с 12 мая могут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия. Также с 12 мая станет обязательным ношение масок, респираторов или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток в магазинах, торговых центрах и в поездках на любых видах транспорта, включая такси. Маски помимо аптек и магазинов стали продавать на станциях метро.
В Москве к 11 мая выявлено 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96 963 болеют COVID-19 в настоящее время, по данным оперштаба. В России подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, активные из них – чуть меньше 180 000 случаев.