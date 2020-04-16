Путин объявил о переносе парада Победы

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, фактически подготовка к параду в честь Дня победы прекратилась еще накануне. Личный состав и техника уже убывают к местам постоянной дислокации, уточнил он. Ряд мероприятий в рамках празднования, например открытие главного храма Вооруженных сил 6 мая, еще не отменены, говорит другой источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. О новой дате проведения парада и других торжеств пока ничего не известно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил «Ведомостям» источник в Вооруженных силах.