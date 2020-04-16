Путин объявил о переносе парада ПобедыРиски слишком высоки, отметил президент
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. «До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку», – заявил президент на заседании с постоянными членами Совета безопасности.
Подготовка к празднику была начата заранее как на федеральном уровне, так и в регионах, уточнил Путин. По его словам, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, риски чрезвычайно высоки. «Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах», — сказал Путин.
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, фактически подготовка к параду в честь Дня победы прекратилась еще накануне. Личный состав и техника уже убывают к местам постоянной дислокации, уточнил он. Ряд мероприятий в рамках празднования, например открытие главного храма Вооруженных сил 6 мая, еще не отменены, говорит другой источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. О новой дате проведения парада и других торжеств пока ничего не известно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил «Ведомостям» источник в Вооруженных силах.
Ранее ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести проведение парада Победы в Москве на более поздний срок из-за распространения коронавируса. По их мнению, мероприятие поставит под угрозу здоровье его участников и гостей, гарантировать безопасность здоровья при проведении парада невозможно.
Подпись под обращением к главе государства поставили руководители 12 ветеранских организаций, в том числе руководитель Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Клуба военачальников Анатолий Куликов и руководитель Московской общественной организации участников и инвалидов ВОВ Иван Слухай.