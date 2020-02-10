Шойгу раскрыл детали юбилейного парада Победы

В конце августа 2019 г. помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы подтвердили лидеры 17 стран, в том числе французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК. Президент США Дональд Трамп в ноябре выразил желание приехать в Москву на празднование годовщины Победы в 2020 году, но пока не подтвердил свое участие.