Шойгу раскрыл детали юбилейного парада Победы
Военный парад в честь Дня Победы в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада, пишет ТАСС. Глава Минобороны рассказал, что в юбилейном параде Победы на Красной площади примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц военной техники.
«В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы»
Шойгу добавил, что в военном параде в честь 75-летия Победы впервые будут задействованы новейшие образцы комплексов войсковой ПВО и зенитных ракетных систем, автомобилей дистанционного минирования, береговых ракетных комплексов, боевых машин пехоты и танков.
По словам Шойгу, для воссоздания «атмосферы победного 1945-го» по Красной площади 9 мая 2020 года пройдут военнослужащие в форме военных лет и танки Т-34. Министр также сообщил, что на юбилейный парад Победы приглашены военные из 20 иностранных армий, и ряд стран уже подтвердили свое участие.
В конце августа 2019 г. помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы подтвердили лидеры 17 стран, в том числе французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК. Президент США Дональд Трамп в ноябре выразил желание приехать в Москву на празднование годовщины Победы в 2020 году, но пока не подтвердил свое участие.
В 2019 году парад Победы на Красной площади прошел при участии свыше 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц военной техники и современного вооружения.