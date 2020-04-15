Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве
Ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина отложить парад Победы в Москве на более позднюю дату, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется, пишет ТАСС со ссылкой на обращение.
По словам авторов обращения, парад «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», а в условиях пандемии дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. Его подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.
В начале апреля советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы Антон Кобяков попросил правительство не приглашать на празднование 9 мая ветеранов из-за распространения коронавируса. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение по поводу переноса парада Победы в Москве пока не принималось, но обсуждаются «различные варианты».
В Москве 25 марта введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, через пять дней ограничение распространили на всех жителей города. Источники РБК утверждали, что есть два альтернативных сценария, которые рассматриваются в Кремле и в Минобороны: проведение парада без зрителей или его перенос на осень, к юбилею годовщины окончания Второй мировой войны.