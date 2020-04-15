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Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

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Ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина отложить парад Победы в Москве на более позднюю дату, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется, пишет ТАСС со ссылкой на обращение.

По словам авторов обращения, парад «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», а в условиях пандемии дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. Его подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

В начале апреля советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы Антон Кобяков попросил правительство не приглашать на празднование 9 мая ветеранов из-за распространения коронавируса. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение по поводу переноса парада Победы в Москве пока не принималось, но обсуждаются «различные варианты».

Ранее по теме: «Интерфакс»: советник Путина попросил не приглашать ветеранов на День Победы

В Москве 25 марта введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, через пять дней ограничение распространили на всех жителей города. Источники РБК утверждали, что есть два альтернативных сценария, которые рассматриваются в Кремле и в Минобороны: проведение парада без зрителей или его перенос на осень, к юбилею годовщины окончания Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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