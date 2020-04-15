Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

В Москве 25 марта введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, через пять дней ограничение распространили на всех жителей города. Источники РБК утверждали, что есть два альтернативных сценария, которые рассматриваются в Кремле и в Минобороны: проведение парада без зрителей или его перенос на осень, к юбилею годовщины окончания Второй мировой войны.