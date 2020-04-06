«Интерфакс»: советник Путина попросил не приглашать ветеранов на День Победы
Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы Антон Кобяков попросил правительство не приглашать на празднование 9 мая ветеранов из-за распространения коронавируса. Копию письма опубликовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter, позднее с документом ознакомился «Интерфакс». В администрации президента агентству подтвердили факт направления обращения.
Письмо от 27 марта адресовано главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Кобяков утверждает, что «в связи с угрозой жизни и здоровью граждан» органы исполнительной власти не должны приглашать людей старше 65 лет на торжественные мероприятия. Ограничение, по мнению Кобякова, должно действовать в том числе в Москве и распространяться и на ветеранов Великой Отечественной войны.
Решение по поводу переноса парада Победы в Москве пока не принималось, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 апреля. При этом он отметил, что «обстоятельства, безусловно, диктуют нам свои условия» (цитата по «РИА Новости»), и обсуждаются различные варианты действий. Источники РБК утверждали о двух альтернативных сценариях, которые рассматривают в Кремле и в Минобороны, – проведении парада без зрителей или его переносе на осень, к юбилею годовщины окончания Второй мировой войны.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Москве был введен 25 марта, за пять дней до его распространения на всех жителей города. С 6 августа Фонд социального страхования дал право работающим пенсионерам старше 65 лет оформить больничный до 19 апреля, вне зависимости от региона проживания.