«Интерфакс»: советник Путина попросил не приглашать ветеранов на День Победы

Решение по поводу переноса парада Победы в Москве пока не принималось, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 апреля. При этом он отметил, что «обстоятельства, безусловно, диктуют нам свои условия» (цитата по «РИА Новости»), и обсуждаются различные варианты действий. Источники РБК утверждали о двух альтернативных сценариях, которые рассматривают в Кремле и в Минобороны, – проведении парада без зрителей или его переносе на осень, к юбилею годовщины окончания Второй мировой войны.