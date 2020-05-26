Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса

Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля утверждала, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. При этом она отмечала, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев.