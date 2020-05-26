Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин.
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля утверждала, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. При этом она отмечала, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев.
В начале мая главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней). Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10000 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 362 342 человека. Выздоровели – 131 129 пациентов. Умерли 2110.