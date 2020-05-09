Путин пообещал провести полноценный парад Победы после эпидемии

Путин пообещал провести полноценный парад Победы после эпидемииПрезидент возложил цветы к Вечному Огню и поздравил россиян с праздником
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он отметил, что это главный праздник для России, духовное, нравственное значение которого остается неизменно великим. «В этот день мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить», — сказал президент. Путин почтил минутой молчания память миллионов погибших на войне, тех, кто не дожил до победы, неизвестных солдат, захороненных по всему миру.
«Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа»
Обращение состоялось в Александровском саду возле Кремля. Перед поздравлением Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Он впервые за несколько недель нарушил режим самоизоляции, в котором работал последнее время.
В конце обращения президент пообещал, что парад Победы и марш «Бессмертного полка» состоятся, когда будут сняты ограничения. «Широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно», — сказал он. Парад по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны отменен из-за ограничений по коронавирусу. Было решено оставить только авиационную часть: над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов.
В Санкт-Петербурге помимо авиационной части проведут еще морской парад. Во многих других городах России — Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске и других — День Победы отметили пролетом авиации.
Акция «Бессмертный полк» 9 мая проходит в онлайн режиме. Путин участвовал в памятном шествии последние пять лет. Президент обычно нес в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этот раз Путин обещал поучаствовать в массовом исполнении песни «День Победы».