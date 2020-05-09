Путин пообещал провести полноценный парад Победы после эпидемии

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он отметил, что это главный праздник для России, духовное, нравственное значение которого остается неизменно великим. «В этот день мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить», — сказал президент. Путин почтил минутой молчания память миллионов погибших на войне, тех, кто не дожил до победы, неизвестных солдат, захороненных по всему миру.