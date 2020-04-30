Путин пообещал принять участие в массовом исполнении песни «День победы»

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. Для участия нужно загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники».