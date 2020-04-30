Путин пообещал принять участие в массовом исполнении песни «День победы»
Президент Владимир Путин во время видеоконференции с волонтерами согласился поддержать инициативу 9 мая в 19.00 выйти на балконы и спеть всей страной «День победы». С таким предложением к нему обратились две девушки из Ульяновской области.
«Я с удовольствием поддержу эту идею, нужно только выбрать форму участия, обязательно над этим подумаю. Даже не сомневайтесь: я буду душой и сердцем вместе с вами», – ответил Путин.
На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк». Путин обычно нес в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. Для участия нужно загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники».