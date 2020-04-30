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Путин пообещал принять участие в массовом исполнении песни «День победы»

Ведомости

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с волонтерами согласился поддержать инициативу 9 мая в 19.00 выйти на балконы и спеть всей страной «День победы». С таким предложением к нему обратились две девушки из Ульяновской области.

«Я с удовольствием поддержу эту идею, нужно только выбрать форму участия, обязательно над этим подумаю. Даже не сомневайтесь: я буду душой и сердцем вместе с вами», – ответил Путин.

На протяжении последних пяти лет президент принимал участие в акции «Бессмертный полк». Путин обычно нес в колонне портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Ранее по теме: Путин рассказал о своих чувствах во время участия в акции «Бессмертный полк»

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за коронавируса. Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. Для участия нужно загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных