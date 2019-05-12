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Путин рассказал о своих чувствах во время участия в акции «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал о том, что лично для него значит участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году он в пятый раз принял участие в акции, которая традиционно проводится 9 мая. В колонне «Бессмертного полка» Путин нес портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Президент рассказал, что, проходя по Красной площади, думал о том, что его отец, будучи простым солдатом, раненым на войне, не имел возможности участвовать в параде Победы в 1945 г. При этом именно такие простые солдаты добывали победу, отметил Путин. «Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил», – поделился президент, отметив, что, вероятно, сотни тысяч участников «Бессмертного полка» думают так же, когда несут портреты своих близких по Красной площади.

В этом году в шествиях «Бессмертного полка» 9 мая по всей России приняли участие 10 млн человек. Впервые акция прошла в 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Памятные шествия также проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.

«Бессмертный полк» в городах России