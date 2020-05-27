Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным
Среда 24 июня, на которую президент Владимир Путин назначил проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, может быть объявлена выходным днем. На вопрос, будет ли этот день выходным, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да».
О том, что 24 июня в этом году может быть объявлено выходным днем, ранее сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Минобороны.
О переносе парада Победы с 9 мая Путин объявил 16 апреля. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции. «Риски слишком высоки», ‒ сказал тогда президент. 26 мая он назвал новую дату проведения военного парада в Москве и других городах ‒ 24 июня. Именно в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический парад Победы, пояснил президент.