Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным

Среда 24 июня, на которую президент Владимир Путин назначил проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, может быть объявлена выходным днем. На вопрос, будет ли этот день выходным, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да».