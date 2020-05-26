Минобороны начало подготовку к параду Победы 24 июня

Парад 9 мая, подготовка к которому фактически началась еще в конце февраля, был отменен Путиным 16 апреля из-за роста числа больных COVID-19. В ходе подготовки к параду в Москве коронавирусной инфекцией заразились несколько десятков воспитанников суворовских и нахимовских училищ и курсанты Военного университета в Москве, сообщало Минобороны. Всего же, информировал президента 26 мая Шойгу, с марта заболели 5500 человек военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и воспитанников довузовских училищ, 3500 из них уже вылечились. 9 мая в этом году парады в честь 75-летия Победы прошли в Белоруссии и Туркменистане, в Москве же и некоторых других городах России состоялся воздушный парад. Как сообщил «Интерфакс», президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Молдавии Игорь Додон сообщили, что приняли предложение посетить Москву 24 июня.