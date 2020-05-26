Минобороны начало подготовку к параду Победы 24 июня

Минобороны начало подготовку к параду Победы 24 июняЕго могут посетить президенты Казахстана и Молдавии
Министерство обороны начало подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приказ провести 24 июня парад отдал министру обороны Сергею Шойгу президент Владимир Путин 26 мая: «Ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих Вооруженных силах остается стабильной». Но должны быть приняты все меры для исключения рисков для участников парада. 24 июня 1945 г. в Москве состоялся исторический парад Победы.
24 июня этого года может быть объявлено выходным днем, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» подтвердить сообщения об объявлении выходным днем 24 июня ‒ дня проведения парада.
Массовую акцию «Бессмертный полк» в память о ветеранах войны президент Путин предложил провести с учетом эпидемиологической обстановки 26 июля (в этом году – День Военно-морского флота) или еще позже.
Парад 9 мая, подготовка к которому фактически началась еще в конце февраля, был отменен Путиным 16 апреля из-за роста числа больных COVID-19. В ходе подготовки к параду в Москве коронавирусной инфекцией заразились несколько десятков воспитанников суворовских и нахимовских училищ и курсанты Военного университета в Москве, сообщало Минобороны. Всего же, информировал президента 26 мая Шойгу, с марта заболели 5500 человек военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и воспитанников довузовских училищ, 3500 из них уже вылечились. 9 мая в этом году парады в честь 75-летия Победы прошли в Белоруссии и Туркменистане, в Москве же и некоторых других городах России состоялся воздушный парад. Как сообщил «Интерфакс», президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Молдавии Игорь Додон сообщили, что приняли предложение посетить Москву 24 июня.
По словам бывшего офицера Минобороны, военные точно выполнят приказ и нужное количество здоровых военнослужащих для участия в параде найдется. Но большое количество гражданских людей, несомненно, выйдут на улицу, чтобы посмотреть прохождение техники, и как в такой ситуации планируется выполнить требования социального дистанцирования ‒ непонятно, заключает собеседник «Ведомостей».