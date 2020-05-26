Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Минобороны начало подготовку к параду Победы 24 июня

Его могут посетить президенты Казахстана и Молдавии
Алексей Никольский Светлана Бочарова
Архивное фото /Евгений Разумный / Ведомости

Министерство обороны начало подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приказ провести 24 июня парад отдал министру обороны Сергею Шойгу президент Владимир Путин 26 мая: «Ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих Вооруженных силах остается стабильной». Но должны быть приняты все меры для исключения рисков для участников парада. 24 июня 1945 г. в Москве состоялся исторический парад Победы.

24 июня этого года может быть объявлено выходным днем, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» подтвердить сообщения об объявлении выходным днем 24 июня ‒ дня проведения парада.

Массовую акцию «Бессмертный полк» в память о ветеранах войны президент Путин предложил провести с учетом эпидемиологической обстановки 26 июля (в этом году – День Военно-морского флота) или еще позже.

Ранее по теме: Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня

Парад 9 мая, подготовка к которому фактически началась еще в конце февраля, был отменен Путиным 16 апреля из-за роста числа больных COVID-19. В ходе подготовки к параду в Москве коронавирусной инфекцией заразились несколько десятков воспитанников суворовских и нахимовских училищ и курсанты Военного университета в Москве, сообщало Минобороны. Всего же, информировал президента 26 мая Шойгу, с марта заболели 5500 человек военнослужащих, гражданского персонала Минобороны и воспитанников довузовских училищ, 3500 из них уже вылечились. 9 мая в этом году парады в честь 75-летия Победы прошли в Белоруссии и Туркменистане, в Москве же и некоторых других городах России состоялся воздушный парад. Как сообщил «Интерфакс», президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Молдавии Игорь Додон сообщили, что приняли предложение посетить Москву 24 июня.

По словам бывшего офицера Минобороны, военные точно выполнят приказ и нужное количество здоровых военнослужащих для участия в параде найдется. Но большое количество гражданских людей, несомненно, выйдут на улицу, чтобы посмотреть прохождение техники, и как в такой ситуации планируется выполнить требования социального дистанцирования ‒ непонятно, заключает собеседник «Ведомостей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных